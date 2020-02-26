Казахстан ограничит полеты в Южную Корею и Иран из-за коронавируса

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в Иране достигло 95 человек, из них 15 скончались. В Южной Корее зарегистрировано 1146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек скончались.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса
По данным комитета контроля качества и безопасности услуг министерства здравоохранения Казахстана, к первой категории неблагополучных по коронавирусу стран теперь относится не только Китай, но и Гонконг, Макао, Тайвань, Южная Корея, Япония, Италия, Иран.
"У нас сейчас будет ограничение по количеству вылетов, в том числе и в Южную Корею, сейчас мы до 1 марта даем возможность нашим гражданам вернуться… По Ирану ситуация легче, порядка 170 наших граждан там находятся, до 1 марта они должны вернуться", - сказал Бекшин на пресс-конференции.
"Планируется приостановить с 1 марта воздушное сообщение между Казахстаном и Ираном", - сказал Бекшин.