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"Хевел" построил солнечную электростанцию в Башкирии
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РИА Новости

"Хевел" построил солнечную электростанцию в Башкирии

09:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер осматривает солнечные батареи
Мастер осматривает солнечные батареи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мастер осматривает солнечные батареи. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Группа компаний "Хевел" построила в Башкирии крупнейшую в России солнечную электростанцию с промышленными накопителями энергии, сообщает компания.
Бурзянская СЭС суммарной мощностью 10 МВт оснащена системой накопления электроэнергии общей ёмкостью 8 МВт.ч. Объект генерации полностью автоматизирован и рассчитан на работу как параллельно с сетью, так и в автономном режиме.
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"Это уникальный не только для России, но и для Европы проект – промышленные накопители такой ёмкости в сопряженной работе с солнечной генерацией используются впервые. Мы обеспечиваем 80% резервирование мощности генерации и одновременно решаем проблему надежности электроснабжения конкретного района", – отметил гендиректор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.
Электроснабжение в Бурзянском районе осуществлялось по одноцепной линии электропередачи протяженностью 100 километров с тупиковой подстанцией. Новая генерация обеспечит бесперебойное электроснабжение всего района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи будет работать в автономном режиме продолжительностью до 6 часов, обеспечивая электроэнергией больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты.
Компания также планирует построить в Башкирии ещё четыре СЭС совокупной установленной мощностью 100 МВт в Хайбуллинском и Куюргазинском районах.
С 2014 года компания построила 607,5 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкирия, Бурятия, Калмыкия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объём проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Республике Казахстан – 238 МВт.
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