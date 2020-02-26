"Хевел" построил солнечную электростанцию в Башкирии

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Группа компаний Группа компаний "Хевел" построила в Башкирии крупнейшую в России солнечную электростанцию с промышленными накопителями энергии, сообщает компания.

Бурзянская СЭС суммарной мощностью 10 МВт оснащена системой накопления электроэнергии общей ёмкостью 8 МВт.ч. Объект генерации полностью автоматизирован и рассчитан на работу как параллельно с сетью, так и в автономном режиме.

"Это уникальный не только для России, но и для Европы проект – промышленные накопители такой ёмкости в сопряженной работе с солнечной генерацией используются впервые. Мы обеспечиваем 80% резервирование мощности генерации и одновременно решаем проблему надежности электроснабжения конкретного района", – отметил гендиректор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.

Электроснабжение в Бурзянском районе осуществлялось по одноцепной линии электропередачи протяженностью 100 километров с тупиковой подстанцией. Новая генерация обеспечит бесперебойное электроснабжение всего района, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи будет работать в автономном режиме продолжительностью до 6 часов, обеспечивая электроэнергией больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты.

Компания также планирует построить в Башкирии ещё четыре СЭС совокупной установленной мощностью 100 МВт в Хайбуллинском и Куюргазинском районах.