В Дагестане женщина ударила свою бабушку ножом после ссоры

МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Жительница дагестанского Жительница дагестанского Хасавюрта ударила свою бабушку ножом после бытового конфликта, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.

По данным ведомства, во вторник во дворе частного дома 27-летняя девушка после словесной перепалки, переросшей в конфликт, нанесла удары ножом своей родственнице, 80-летней пожилой женщине.

"Жительница Хасавюрта подозревается в нанесении ножевых ранений своей бабушке. В результате инцидента пострадавшая с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки госпитализирована в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Стражами порядка подозреваемая была доставлена в отдел полиции.