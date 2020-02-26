В Дагестане женщина ударила свою бабушку ножом после ссоры

МАХАЧКАЛА, 26 фев - РИА Новости. Жительница дагестанского Хасавюрта ударила свою бабушку ножом после бытового конфликта, сообщает пресс-служба МВД по республике в Instagram.
По данным ведомства, во вторник во дворе частного дома 27-летняя девушка после словесной перепалки, переросшей в конфликт, нанесла удары ножом своей родственнице, 80-летней пожилой женщине.
"Жительница Хасавюрта подозревается в нанесении ножевых ранений своей бабушке. В результате инцидента пострадавшая с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки госпитализирована в городскую больницу", - говорится в сообщении.
Стражами порядка подозреваемая была доставлена в отдел полиции.
"Полицейскими Хасавюрта с места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе кухонный нож, предположительно использованный в качестве орудия преступления. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - отмечается в сообщении.
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