Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T08:32+0300
https://ria.ru/20200226/1565206648.html
Эксперт рассказал о давлении на рубль ситуации с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о давлении на рубль ситуации с коронавирусом

08:32 26.02.2020
781
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Турбулентность, захватившая мировые финансовые рынки в связи с распространением коронавируса, "по полной программе" окажет давление на рубль и фондовый рынок РФ, однако восстановление может произойти уже во втором квартале, заявил РИА Новости гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев.
Экономика России является неотъемлемой частью глобальной экономики, российский экспорт металлов, сырья и энергоносителей представлен в 38% мировых цепочек добавленной стоимости, и, возможно, именно по этой причине все санкции Запада против РФ носят скорее декларативный характер, поскольку российскую внешнюю торговлю нельзя заблокировать без крайне негативных последствий для всего мира, считает эксперт. Обратная сторона такой интеграции состоит в том, что любое замедление мировой экономики вследствие торговых войн, рецессии в развитых странах или резкого замедления "всемирной фабрики" - Китая - оказывает негативное влияние на экономику РФ.
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Вчера, 05:20
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
По мнению Лосева, для реальной российской экономики последствия вспышки коронавируса будут ограничены, а вот рубль и фондовый рынок "испытают на себе влияние внешнего негатива по полной программе".
"На глобальном финансовом рынке начинается всеобщее бегство от рисков, что негативным образом сказывается на динамике акций, котировках сырьевых товаров и валютах развивающихся стран. Казначейские облигации США, также как и драгоценные металлы, считаются у инвесторов безопасными убежищами в моменты турбулентности, что усиливает спрос на доллары. Но поскольку пока предполагается, что большая часть потерь мировой экономики от вспышки коронавируса будет компенсирована эмиссионными деньгами центробанков (Народный банк Китая уже запустил программу помощи в размере 1,2 триллиона юаней, и нечто подобное инвесторы ожидают от ФРС США и ЕЦБ), то потенциал ослабления рубля ограничен", - сказал он.
"Сверхвысокая дивидендная доходность значительного числа российских акций является стабилизирующим фактором для нашего фондового рынка. Поэтому слабость российского рынка продлится недолго и уже во втором квартале можно будет ждать восстановления. Но проблемы мировой экономики никуда не делись, и весьма вероятно, что в конце года нас снова ожидает обвал на фондовых площадках", - заключил Лосев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Флаги стран Евросоюза
24 февраля, 13:07
В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза
070002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗКитайРоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Китайский эксперт: коронавирус не ухудшит отношения Москвы и Пекина
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
Молоток судьи
Похитивших у банка 57 миллионов рублей мать и сына отправили в колонию
Шахтеры
Власти Кузбасса объяснили высокий уровень долгов по зарплате
Пшеница
Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит
Автомобиль скорой помощи и медицинские работники в итальянском городе Казальпустерленго
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Глава Минздрава Польши назвал котов вероятными носителями коронавируса
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Минск рассчитывает получить $61 млн компенсации за "грязную" нефть
Здание Государственной Думы РФ
В ГД назвали продление США санкций против России из-за Крыма ошибкой
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия
Авиакомпанию "Якутия" просят признать банкротом
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее усилили наказание за нарушение карантина
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния