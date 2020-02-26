Эксперт рассказал о давлении на рубль ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Турбулентность, захватившая мировые финансовые рынки в связи с распространением Турбулентность, захватившая мировые финансовые рынки в связи с распространением коронавируса , "по полной программе" окажет давление на рубль и фондовый рынок РФ, однако восстановление может произойти уже во втором квартале, заявил РИА Новости гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев.

Экономика России является неотъемлемой частью глобальной экономики, российский экспорт металлов, сырья и энергоносителей представлен в 38% мировых цепочек добавленной стоимости, и, возможно, именно по этой причине все санкции Запада против РФ носят скорее декларативный характер, поскольку российскую внешнюю торговлю нельзя заблокировать без крайне негативных последствий для всего мира, считает эксперт. Обратная сторона такой интеграции состоит в том, что любое замедление мировой экономики вследствие торговых войн, рецессии в развитых странах или резкого замедления "всемирной фабрики" - Китая - оказывает негативное влияние на экономику РФ.

По мнению Лосева, для реальной российской экономики последствия вспышки коронавируса будут ограничены, а вот рубль и фондовый рынок "испытают на себе влияние внешнего негатива по полной программе".

"На глобальном финансовом рынке начинается всеобщее бегство от рисков, что негативным образом сказывается на динамике акций, котировках сырьевых товаров и валютах развивающихся стран. Казначейские облигации США, также как и драгоценные металлы, считаются у инвесторов безопасными убежищами в моменты турбулентности, что усиливает спрос на доллары. Но поскольку пока предполагается, что большая часть потерь мировой экономики от вспышки коронавируса будет компенсирована эмиссионными деньгами центробанков (Народный банк Китая уже запустил программу помощи в размере 1,2 триллиона юаней, и нечто подобное инвесторы ожидают от ФРС США и ЕЦБ), то потенциал ослабления рубля ограничен", - сказал он.

"Сверхвысокая дивидендная доходность значительного числа российских акций является стабилизирующим фактором для нашего фондового рынка. Поэтому слабость российского рынка продлится недолго и уже во втором квартале можно будет ждать восстановления. Но проблемы мировой экономики никуда не делись, и весьма вероятно, что в конце года нас снова ожидает обвал на фондовых площадках", - заключил Лосев.