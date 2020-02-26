Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T07:42+0300
https://ria.ru/20200226/1565205558.html
Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/30/1563823092_0:275:3072:2002_1036x0_80_0_0_5d12b67067b11b7efd23a52ab29be790.jpg
РИА Новости

Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус

07:42 26.02.2020
6380
© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
ПЕКИН, 26 фев - РИА Новости. В общей сложности 94 пассажира рейса Сеул-Нанкин помещены на карантин после того, как у трех граждан Китая обнаружили высокую температуру, сообщило Центральное телевидение Китая.
Рейс OZ349 Сеул-Нанкин вылетел в 13.46 по местному времени 25 февраля, на борту самолета в общей сложности находились 166 пассажиров. Во время прохождения таможенного контроля в Нанкине у трех пассажиров, которые были гражданами Китая, выявили повышенную температуру, но истории поездок в Ухань у них нет.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Согласно установленным правилам, в случае наличия пассажира с температурой другие пассажиры, сидевшие на три ряда впереди и на три ряда позади от него, должны быть изолированы, таких на этом рейсе оказалось 94 человека.
Вечером того же дня этих пассажиров вне зависимости от гражданства вывезли в специальную гостиницу, где они в течение 14 дней будут находится на карантине под медицинским наблюдением.
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Вчера, 06:26
Тувинца принудительно поместили на карантин после поездки через Китай
210100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЮжная КореяСеулКитайНанкинВ мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Южной Корее число зараженных новым коронавирусом достигло 1261
Лекарственная продукция
На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус
Кадр из клипа Freestyler группы Bomfunk MC's
Авторы хита "Freestyler" выступят в России впервые за 15 лет
Урок в школе
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек
Дезинфекция рынка в Сеуле
Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Последствия наводнения в Тулуне
Метеорологи рассказали, где в России чаще всего случались катаклизмы
Подростки пытаются перебраться через устье реки Псезуапсе в поселке Лазаревский. Стоп-кадр видео очевидца
Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Китаянке подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния