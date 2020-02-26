Половину рейса Сеул-Нанкин изолировали из-за подозрения на коронавирус

ПЕКИН, 26 фев - РИА Новости. В общей сложности 94 пассажира рейса Сеул-Нанкин помещены на карантин после того, как у трех граждан Китая обнаружили высокую температуру, сообщило Центральное телевидение Китая.
Рейс OZ349 Сеул-Нанкин вылетел в 13.46 по местному времени 25 февраля, на борту самолета в общей сложности находились 166 пассажиров. Во время прохождения таможенного контроля в Нанкине у трех пассажиров, которые были гражданами Китая, выявили повышенную температуру, но истории поездок в Ухань у них нет.
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Согласно установленным правилам, в случае наличия пассажира с температурой другие пассажиры, сидевшие на три ряда впереди и на три ряда позади от него, должны быть изолированы, таких на этом рейсе оказалось 94 человека.
Вечером того же дня этих пассажиров вне зависимости от гражданства вывезли в специальную гостиницу, где они в течение 14 дней будут находится на карантине под медицинским наблюдением.