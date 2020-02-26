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Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины
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РИА Новости

Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины

07:38 26.02.2020 (обновлено: 12:31 26.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБлины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Блины, которые традиционно едят на Масленицу, — довольно калорийный продукт, поэтому идеальной начинкой для них может быть нежирная красная рыба или ягоды, рассказали РИА Новости врачи.

"Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, — это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса", — сказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия считает хорошей начинкой для блинов ягоды. А вот масло в качестве добавки, по ее словам, не подходит, так как лишь повышает калорийность.
Врач добавила, что хотя блины и калорийный продукт, но назвать их однозначно вредными или полезными нельзя, так как у них есть и достоинства, и недостатки. Самое главное — во всем знать меру, подчеркнула Чедия.
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Вчера, 06:45
Врачи рассказали, как правильно есть блины на Масленицу
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МасленицаЗдоровьеблиныОбщество
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