Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Блины, которые традиционно едят на Масленицу, — довольно калорийный продукт, поэтому идеальной начинкой для них может быть нежирная красная рыба или ягоды, рассказали РИА Новости врачи.
"Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, — это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса", — сказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.
Доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия считает хорошей начинкой для блинов ягоды. А вот масло в качестве добавки, по ее словам, не подходит, так как лишь повышает калорийность.
Врач добавила, что хотя блины и калорийный продукт, но назвать их однозначно вредными или полезными нельзя, так как у них есть и достоинства, и недостатки. Самое главное — во всем знать меру, подчеркнула Чедия.