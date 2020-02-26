Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины

"Блины редко едят в чистом виде, нужно помнить, что у нас любят на калорийный блин положить что-то еще. Если это какой-то разовый эпизод, то пожалуйста. Из продуктов, которые меньше способствуют набору веса, — это нежирная красная рыба, нежирные сорта мяса", — сказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.