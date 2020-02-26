В Благовещенске все сообщения о "минировании" школ оказались ложными

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Проверка показала, что все сообщения о "минировании" школ Благовещенска являются ложными, сообщает мэрия города.
В среду городские власти информировали об эвакуации из-за угрозы минирования 14 школ города, туда выезжали оперативные службы.
"Все школы города, по которым были получены сообщения о минировании, проверены. Все вызовы ложные", - говорится в сообщении мэрии.
Очередная волна "минирований" в разных города России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.