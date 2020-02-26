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В Благовещенске все сообщения о "минировании" школ оказались ложными
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РИА Новости

В Благовещенске все сообщения о "минировании" школ оказались ложными

06:38 26.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Проверка показала, что все сообщения о "минировании" школ Благовещенска являются ложными, сообщает мэрия города.
В среду городские власти информировали об эвакуации из-за угрозы минирования 14 школ города, туда выезжали оперативные службы.
"Все школы города, по которым были получены сообщения о минировании, проверены. Все вызовы ложные", - говорится в сообщении мэрии.
Очередная волна "минирований" в разных города России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.
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