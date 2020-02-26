Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России

"Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и в Москве, и в Страсбурге, и в Совете Европы. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем", – написал Пушков в своем Twitter.