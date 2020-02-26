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Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
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РИА Новости

Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России

05:24 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Грузинские журналистки берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал их поведение перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию. Дипломат назвала их поведение "жалким зрелищем". По ее словам, сотрудницы грузинских СМИ "зацепили" ее с коллегой, но глава МИД Сергей Лавров не пострадал.

"Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и в Москве, и в Страсбурге, и в Совете Европы. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем", – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение.
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В середине мая в Тбилиси пройдет совещание комитета министров Совета Европы, Россию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД.
Представители грузинской оппозиции призывали не допустить возможный визит Лаврова. Однако, как отмечала президент страны Саломе Зурабишвили, Грузия готова принять делегацию из России.
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В Грузии предложили диалог с Россией по примеру "нормандского формата"
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ЕвропаСаломе ЗурабишвилиМария ЗахароваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет ЕвропыАлексей ПушковЖенева (город)ООНРоссияГрузияВ мире
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