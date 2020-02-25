Захарова: журналистки из Грузии "набросились" на делегацию РФ в Женеве

ЖЕНЕВА, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед. И знаете, что нужно было? Поверить невозможно! Один вопрос: приедет ли Лавров в Тбилиси? Это уже помрачение разума какое-то, так поставить себя в зависимость от приезда или неприезда представителя другой страны. Жалкое зрелище", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
По словам дипломата, сотрудницы грузинских СМИ "зацепили" ее с коллегой, но Лавров не пострадал.
"Но показательнее всего, что они же, задавая вопросы Лаврову на русском, по-английски кричали "don’t touch me". Стиль "Саакашвили, падающий на землю под обстрелом российской авиации", — добавила представитель ведомства.
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В середине мая в Тбилиси пройдет совещание комитета министров Совета Европы, Россию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД Сергей Лавров.
Ранее представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит Лаврова. Однако, как отмечала президент страны Саломе Зурабишвили, Грузия готова принять делегацию из России.
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