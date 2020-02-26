Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США

"РФ и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", — сказал собеседник агентства.

Проблемы с выдачей виз

В 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генконсульства и постпредство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году было отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.