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Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
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РИА Новости

Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США

05:18 26.02.2020 (обновлено: 05:58 26.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ООН, 26 фев — РИА Новости. Россия потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения ситуации с регулярной невыдачей виз США иностранным дипломатам, заявил РИА Новости дипломатический источник.
Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.

"РФ и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", — сказал собеседник агентства.

Представитель ООН пообещал передать эту информацию генеральному секретарю Антониу Гутеррешу.
По словам источника, российскую позицию поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа. "Ожидаем, что генеральный секретарь примет соответствующее решение и запустит процедуру арбитража", — добавил собеседник агентства.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
02:48
В постпредстве России прокомментировали невыдачу виз властями США

Проблемы с выдачей виз

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран — участниц Межпарламентского союза.
В 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генконсульства и постпредство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году было отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
Здание ООН в Нью-Йорке
03:23
Источник рассказал о позиции Москвы по невыдаче виз властями США
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Антониу ГутеррешГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
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