Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Посольство России в США направило в госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для Посольство России в США направило в госдепартамент ноту с требованием смягчить тюремный режим для Виктора Бута , дипломаты посольства планируют навестить его, сообщила РИА Новости в пресс-службе дипмисии.

"В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы "Мэрион", штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста. Призвали власти США отменить необоснованно жесткие меры", — говорится в сообщении дипмиссии.

В ближайшее время дипломаты планируют посетить Бута в тюрьме.

Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, о чем ранее сообщила его супруга Алла Бут. Она также опубликовала в Facebook скриншот с адресом тюрьмы Мэрион, где находится ее супруг, и призвала оказывать ему поддержку.

Ужесточение режима

В январе Алла Бут сообщала, что ее супруга внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима, в которой он провел три года и три месяца, обратно в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов, в котором он содержался первые пять лет заключения. МИД заявлял, что в ведомстве с тревогой восприняли это решение, и подчеркнули, что посольство незамедлительно потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив протест по поводу правового произвола.

Блоки коммуникационного контроля (Communications Management Unit, CMU) — специальные, полностью закрытые подразделения внутри американских тюрем для содержания осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В США их всего два: один в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, в которой содержится Бут, и еще один — в тюрьме Терра Хот в штате Индиана. CMU, находящиеся в прямом подчинении Бюро тюрем США и организационно не входящие в структуру тюрем, на территории которых они расположены, были созданы в 2006 году без утверждения программы конгрессом США, которое последовало только четыре года спустя. С самого начала программы американские правозащитные организации ставят вопрос о ее неконституционности.

Дело Бута

Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".