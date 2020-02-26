Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянина Россиянина Виктора Бута , отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, сообщила его супруга Алла Бут.

"Дорогие друзья, Виктора "закрыли" в особом блоке, без связи, прошу помощи", - написала Алла Бут в Facebook

К своей публикации Бут прикрепила скриншот с адресом тюрьмы Мэрион, где находится ее супруг, и призвала оказывать ему поддержку.

"Ваша поддержка - жизнь для него", - добавила Бут.

В январе Алла Бут сообщала, что ее супруга внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима, в которой он провел три года и три месяца, обратно в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов, в котором он содержался первые пять лет заключения. МИД РФ заявлял, что в российском внешнеполитическом ведомстве с тревогой восприняли решение США о переводе Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне незамедлительно потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив протест по поводу правового произвола в отношении Бута.

Блоки коммуникационного контроля (Communications Management Unit, CMU) – специальные, полностью закрытые подразделения внутри американских тюрем для содержания осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В США их всего два: один в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, в которой содержится Бут, и еще один - в тюрьме Терра Хот в штате Индиана. CMU, находящиеся в прямом подчинении Бюро тюрем США и организационно не входящие в структуру тюрем, на территории которых они расположены, были созданы в 2006 году без утверждения программы конгрессом США, которое последовало только четыре года спустя. С самого начала программы американские правозащитные организации ставят вопрос о ее неконституционности.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".