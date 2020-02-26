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Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок
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РИА Новости

Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок

03:49 26.02.2020 (обновлено: 04:00 26.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлла Бут
Алла Бут
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алла Бут. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме Мэрион, "закрыли" в особом блоке, он находится без связи, сообщила его супруга Алла Бут.
"Дорогие друзья, Виктора "закрыли" в особом блоке, без связи, прошу помощи", - написала Алла Бут в Facebook.
К своей публикации Бут прикрепила скриншот с адресом тюрьмы Мэрион, где находится ее супруг, и призвала оказывать ему поддержку.
"Ваша поддержка - жизнь для него", - добавила Бут.
В январе Алла Бут сообщала, что ее супруга внезапно и без объяснений перевели из зоны общего строгого режима, в которой он провел три года и три месяца, обратно в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов, в котором он содержался первые пять лет заключения. МИД РФ заявлял, что в российском внешнеполитическом ведомстве с тревогой восприняли решение США о переводе Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. В ведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне незамедлительно потребовало отмены необоснованных ограничений, заявив протест по поводу правового произвола в отношении Бута.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
15 января, 19:30
Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
Блоки коммуникационного контроля (Communications Management Unit, CMU) – специальные, полностью закрытые подразделения внутри американских тюрем для содержания осужденных по статьям, связанным с терроризмом. В США их всего два: один в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, в которой содержится Бут, и еще один - в тюрьме Терра Хот в штате Индиана. CMU, находящиеся в прямом подчинении Бюро тюрем США и организационно не входящие в структуру тюрем, на территории которых они расположены, были созданы в 2006 году без утверждения программы конгрессом США, которое последовало только четыре года спустя. С самого начала программы американские правозащитные организации ставят вопрос о ее неконституционности.
Алла Бут
19 декабря 2019, 19:50
Член СПЧ: жена Бута хочет передать Путину просьбу об обмене ее мужа
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Камеры смертников в тюрьме Сен-Квентин в Калифорнии
9 декабря 2019, 15:50
Виктор Бут и его товарищ рассказали, что творится в спецтюрьмах США
0201101
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