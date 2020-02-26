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2020-02-26T05:07+0300
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Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
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РИА Новости

Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле

05:07 26.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкУчастники шествия ветеранов ВОВ и акции "Бессмертный полк" в Хайфе, Израиль
Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, Израиль
© РИА Новости / Владимир Песня
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Участники шествия ветеранов ВОВ и акции "Бессмертный полк" в Хайфе, Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Руководство Израиля и израильское население едины в том, что именно Красная армия внесла решающий вклад в разгром нацизма, сообщил РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Дипломат посетовал, что в последнее время активизировалась кампания по переоценке результатов событий середины прошлого века, а именно - роли советских войск в победе над нацистской Германией.
"Это год памяти и славы, год, когда мы отмечаем 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая приблизила окончание Второй Мировой войны. Почему-то именно в этот год обострилась такая кампания, направленная на дискредитацию Советского Союза, Красной армии, многонационального советского народа, включая воинов-евреев, на дискредитацию вклада в разгром нацизма, в освобождение народов Европы, в спасение европейского и мирового еврейства", - сказал Викторов.
Дипломат отметил, что "проводятся попытки объявить о некоем историческом споре между Россией и другими странами".
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"Никакого спора нет. На нашей стороне правда, на нашей стороне погибшие и живые свидетели тех событий, на нашей стороне документы, на которые в последнее время неоднократно ссылался в своих выступлениях и президент Владимир Путин", - заявил посол.
Викторов подчеркнул, что в Израиле к вопросу исторической памяти относятся очень чутко и бережно, сохраняя воспоминания о прошедших событиях и заслугах советских воинов. Это можно сказать как о властях страны, так и о простых гражданах.
"Должен сказать, что мы с удовлетворением отмечаем, что здесь в Израиле свято чтут память о тех непростых годах и бережно относятся к памяти всех бойцов Красной армии, антигитлеровской коалиции, партизан, подпольщиков и всех тех, кто внёс свой вклад в разгром нацистской "машины смерти". Здесь не вызывает сомнений ... ни у руководства Израиля, ни в целом у израильского населения, кто - а именно Красная армия - внёс решающий вклад в разгром нацизма. Здесь сохраняется должное отношение к памяти и признанию этих заслуг наших героических воинов", - сказал дипломат.
По словам Викторова, "в Израиле, в отличие от некоторых стран, где ведётся настоящая война с памятниками советским воинам-освободителям, насчитывается более 60 памятников и мест памяти, посвящённых героическим подвигам бойцов Красной армии".
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Также, как рассказал глава диппредставительства, "несколько лет назад не менее значимый монумент был возведён в городе Нетанья - монумент в честь победы Красной армии над нацистской Германией". Во вторник 25 февраля к этому памятнику были возложены венки и цветы российскими и белорусскими дипломатами в ознаменование Дня защитника Отечества.
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Красная армия (РККА)Анатолий ВикторовВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ИерусалимРоссияИзраильВ мире
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