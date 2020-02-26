Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле

"Должен сказать, что мы с удовлетворением отмечаем, что здесь в Израиле свято чтут память о тех непростых годах и бережно относятся к памяти всех бойцов Красной армии, антигитлеровской коалиции, партизан, подпольщиков и всех тех, кто внёс свой вклад в разгром нацистской "машины смерти". Здесь не вызывает сомнений ... ни у руководства Израиля, ни в целом у израильского населения, кто - а именно Красная армия - внёс решающий вклад в разгром нацизма. Здесь сохраняется должное отношение к памяти и признанию этих заслуг наших героических воинов", - сказал дипломат.