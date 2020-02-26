В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"

"Несколько образовательных учреждений амурской столицы получили сигналы о наличии в зданиях взрывных устройств. В настоящее время проводится эвакуация детей. В частности речь идет о гимназиях номер 1 и 25 и школах номер 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28. По названным адресам выехали оперативные службы", - говорится в сообщении.