В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Несколько школ Благовещенска пришлось эвакуировать из-за сигналов о "минировании", сообщает администрация города.
"Несколько образовательных учреждений амурской столицы получили сигналы о наличии в зданиях взрывных устройств. В настоящее время проводится эвакуация детей. В частности речь идет о гимназиях номер 1 и 25 и школах номер 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28. По названным адресам выехали оперативные службы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в мэрии, сообщения о "минировании" зданий продолжают поступать.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.