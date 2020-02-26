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2020-02-26T04:36+0300
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В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
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РИА Новости

В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"

04:36 26.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники полиции. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 фев - РИА Новости. Несколько школ Благовещенска пришлось эвакуировать из-за сигналов о "минировании", сообщает администрация города.
"Несколько образовательных учреждений амурской столицы получили сигналы о наличии в зданиях взрывных устройств. В настоящее время проводится эвакуация детей. В частности речь идет о гимназиях номер 1 и 25 и школах номер 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 26, 27, 28. По названным адресам выехали оперативные службы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в мэрии, сообщения о "минировании" зданий продолжают поступать.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.
Сотрудник полиции
03:13
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010020
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