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В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
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РИА Новости

В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

04:29 26.02.2020 (обновлено: 05:28 26.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОтдых горожан в Подмосковье
Отдых горожан в Подмосковье
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В Совете Федерации предложили дополнить новую редакцию КоАП статьей "Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах", которая предусматривает штрафы за купание в неположенных местах, игру в мяч на пляже в не отведённых для этого местах, а также прыжки в воду с причалов и "подачу криков ложной тревоги".
Максимальный штраф планируется установить на уровне 50 тысяч рублей, соответствующие предложения (есть в распоряжении РИА Новости) будут направлены в Минюст.
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Предусматривается, что на пляжах и других местах массового отдыха будет запрещено купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие место для купания; подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам; прыгать в воду с катеров, лодок и причалов; купаться пьяным; приходить с собаками и другими животными; оставлять мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведённых для этого местах, хватать в воде купающегося; подавать крики ложной тревоги; плавать на средствах, не предназначенных для этого.
Ответственность будет распространяться на граждан, собственников и арендаторов пляжей.
За такие правонарушения предлагается выписывать предупреждения или накладывать административный штраф на граждан в размере от 500 рублей до 2 тысяч рублей; на должностных лиц — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 7 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.
Инициаторами подобных дополнений к КоАП выступили Ростовская, Кировская, Тверская, Кемеровская, Сахалинская области, Чувашия и Башкирия, отметили в Совфеде.
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