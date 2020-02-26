В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах

Предусматривается, что на пляжах и других местах массового отдыха будет запрещено купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; купаться в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие место для купания; подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам; прыгать в воду с катеров, лодок и причалов; купаться пьяным; приходить с собаками и другими животными; оставлять мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведённых для этого местах, хватать в воде купающегося; подавать крики ложной тревоги; плавать на средствах, не предназначенных для этого.