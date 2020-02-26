Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ

ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании изучит эффективность национальных оборонных, разведывательных и международных стратегий и программ, заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Джонсон обещал сделать это еще в прошлом году сразу после парламентских выборов, которые возглавляемая им Консервативная партия выиграла, получив абсолютное большинство в парламенте. В заявлении, распространенном канцелярией премьера в ночь на среду, говорится, что основная часть работы экспертов завершится до конца текущего года, однако сам процесс выполнения их рекомендаций займет несколько лет.
"Комплексный пересмотр внешней политики, оборонной стратегии и программ международного развития призван переоценить приоритеты и цели Британии. Мир меняется, и мы должны двигаться за ним", - говорится в заявлении.
К работе привлекут правительственных и неправительственных экспертов в области внешней политики, национальной безопасности, специалистов в области глобальных вызовов и угроз. По словам Джонсона, планируется провести самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания "холодной войны". Исследование будет включать оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.
"Выход Британии из ЕС предоставил нам новые возможности для определения и укрепления позиций страны в мире, в котором глобальный ландшафт меняется непредсказуемо", - заявил премьер.
Сделанные экспертами выводы будут утверждаться советом по национальной безопасности Великобритании во главе с премьер-министром. Исследование проведут параллельно с оценкой эффективности расходов бюджетных средств, о намерении провести которую правительство заявляло ранее.