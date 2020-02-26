Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ

"Комплексный пересмотр внешней политики, оборонной стратегии и программ международного развития призван переоценить приоритеты и цели Британии. Мир меняется, и мы должны двигаться за ним", - говорится в заявлении.

К работе привлекут правительственных и неправительственных экспертов в области внешней политики, национальной безопасности, специалистов в области глобальных вызовов и угроз. По словам Джонсона, планируется провести самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания "холодной войны". Исследование будет включать оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб.