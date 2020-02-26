Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Актер Стас Садальский раскритиковал врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ на слова подписчицы в инстаграме про недоступность цен в клинике Малышевой.
Ранее пользовательница инстаграма @oliga_21 в комментарии к одной из публикаций телеведущей посетовала, что прием в медцентре Малышевой стоит немногим меньше пенсии ее матери. Телеведущая парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства. Позже Малышева удалила комментарий подписчицы и свой ответ на него.
"Первый прием — 20 000 рублей за то, чтобы только поболтать?" — пошутил Садальский в своем инстаграме.
Актер назвал телеведущую "буржуем от медицины". Он выразил возмущение, что Малышева построила карьеру за счет телевидения, с помощью которого якобы постоянно занимается рекламой собственного бизнеса за государственный счет.
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"Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть — деловой), направленной на личное обогащение", — написал артист.
Он подчеркнул, что не стал бы лечиться в клинике Малышевой, даже если бы ему за это "много заплатили".
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