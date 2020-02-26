Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

Актер назвал телеведущую "буржуем от медицины". Он выразил возмущение, что Малышева построила карьеру за счет телевидения, с помощью которого якобы постоянно занимается рекламой собственного бизнеса за государственный счет.

"Практически вся ее карьера выросла за счет постоянного присутствия на ТВ и хватки (не хочется называть — деловой), направленной на личное обогащение", — написал артист.

Он подчеркнул, что не стал бы лечиться в клинике Малышевой, даже если бы ему за это "много заплатили".