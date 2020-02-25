Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T09:32+0300
https://ria.ru/20200225/1565150495.html
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
https://cdn21.img.ria.ru/images/155108/51/1551085100_0:250:2753:1798_1036x0_80_0_0_68527ebae8510606f3965d17581e3872.jpg
РИА Новости

Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

00:57 25.02.2020 (обновлено: 09:32 25.02.2020)
388821
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить. Так медик ответила на комментарий подписчицы в инстаграме о том, что пенсионерам не по карману лечение в медцентре Малышевой.
"Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23 000 рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно", — написала @oliga_21.
Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.
"Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи", — ответила врач.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
2 февраля, 05:34РИА Наука
Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
Год назад арбитражный суд Москвы на 100 тысяч рублей оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за отсутствие необходимого оборудования и стажа у сотрудников. Позже врач заявила об устранении нарушений.
829515351331396
Обсудить 140
Елена МалышеваПенсионерыпенсииЗдоровьеМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А как же благотворительность и помощь нуждающимся?! Не дано, хотя и доктор.
25 февраля, 01:55
А Александр Зайцев
226837211
Ничего не поделаешь. Однажды, 12 июня 1991 года, за это проголосовал народ. Значит так тому и быть.
25 февраля, 01:15
vvab6
1528329064
Рекомендуем
Певица MARUV
Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Автомобили скорой помощи в Италии
На юге Италии выявили первый случай заражения коронавирусом
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно изменило маршрут
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров предложил назвать район Грозного именем героя ВОВ
Американский ракетный эсминец USS Ross (DDG 71)
Американский эсминец зашел в Черное море
Мужчина с пенсией
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
Визовый центр
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
Британская актриса Гвендолин Кристи и американская автор-исполнительница Мадонна Луиз Чикконе
Мадонна опасно пошутила про "Игру престолов"
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Министр обороны СССР Дмитрий Язов
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Вид острова Тенерифе
СМИ: на Тенерифе изолировали отель, где у постояльца нашли коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:52В Австрии подтвердили первые два случая заражения коронавирусом
14:52Зеленский предложил Ахметову приватизировать неприбыльные шахты
14:51Трамп пообещал рост рынков в случае победы на президентских выборах
14:51Лавров проводит переговоры с главой МИД Венесуэлы
14:50Власти Бахрейна запретили подданным ездить в Иран из-за коронавируса
14:50В Испании задержала членов преступной сети, торгующей медикаментами
14:49В аэропорту Праги выделили спецкоридоры для прилетающих из Италии
14:45Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
14:44На северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 4,9
14:41Мишустин призвал найти баланс по тарифам на электроэнергию в регионах
14:41Лавров провел встречу с главой МИД Армении
14:41Зеленский поручил провести полный аудит угольной отрасли
14:40В Италии взлетели цены на медицинские маски и дезинфицирующие гели
14:39Экс-генпрокурору Узбекистана вынесли приговор за коррупцию
14:38Сибирские ученые разработали препарат для лечения гриппа
14:36Саргсян призвал собравшихся у суда сторонников вернуться домой
14:35Защита Ассанжа заявила о недопустимом обращении с ним в тюрьме
14:35Гончарук назвал главное достижение Украины
14:34Зеленский на встрече с шахтерами сравнил себя с "дрессированным псом"
14:32В Анкаре поместили на карантин пассажиров и экипаж рейса из Тегерана
Лента новостейМолния