Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее

Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.

"Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи", — ответила врач.