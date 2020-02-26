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2020-02-26T05:55+0300
https://ria.ru/20200226/1565203462.html
Источник рассказал о позиции Москвы по невыдаче виз властями США
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РИА Новости

Источник рассказал о позиции Москвы по невыдаче виз властями США

03:23 26.02.2020 (обновлено: 05:55 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия считает, что разумные сроки для решения проблемы выдачи иностранным дипломатам американских виз прошли, и вопрос можно направлять в арбитраж, заявил РИА Новости диписточник.
Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.
"Мы указали, что разумные сроки, которые отводятся соответствующей резолюцией ГА ООН, уже прошли. Пора идти в арбитраж, как это предусмотрено разделом 21", - сказал собеседник агентства по итогам заседания комитета.
Он добавил, что эту позицию поддержал ряд других государств.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
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В постпредстве России прокомментировали невыдачу виз властями США
В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН. Документ предписывает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
Нью-Йорк
01:48
США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату, сообщил источник
1720030
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Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
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