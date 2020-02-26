Источник рассказал о позиции Москвы по невыдаче виз властями США

"Мы указали, что разумные сроки, которые отводятся соответствующей резолюцией ГА ООН, уже прошли. Пора идти в арбитраж, как это предусмотрено разделом 21", - сказал собеседник агентства по итогам заседания комитета.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.