Израиль и Россия противостоят возрождению нацизма, заявил историк

"Важность сохранения сегодня исторической памяти исходит из той политической ситуации, которая сложилась в мире, и стремления многих стран действительно переписывать историю. Основными инициаторами переписывания истории или отрицания правды об освобождении этих территорий выступили страны постсоветского пространства - это страны Прибалтики. Надо отметить, что и Украина в этом отличилась так же. Одним из главных инициаторов на сегодняшний день является также Польша", - рассказал Шнеер.