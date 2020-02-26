Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T03:07+0300
https://ria.ru/20200226/1565203364.html
Израиль и Россия противостоят возрождению нацизма, заявил историк
https://cdn21.img.ria.ru/images/151869/22/1518692245_0:106:2049:1258_1036x0_80_0_0_3564edd4cb3b5507e83edcba9b5f2b2d.jpg
РИА Новости

Израиль и Россия противостоят возрождению нацизма, заявил историк

03:07 26.02.2020
183
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Noam Chen Иерусалим
Иерусалим
© Фото : Министерство по туризму Израиля / Noam Chen
Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Израиль вместе с Россией противостоит попыткам возрождения нацистской идеологии, обе страны сближает память о войне и понесённых жертвах, заявил РИА Новости историк Холокоста, научный сотрудник государственного музея "Яд Вашем" в Израиле Аарон Шнеер.
Ученый отметил, что в эпоху, когда массово предпринимаются попытки переписать историю событий Второй Мировой войны, особенно необходимо уделять повышенное внимание вопросам сохранения исторической памяти.
"Важность сохранения сегодня исторической памяти исходит из той политической ситуации, которая сложилась в мире, и стремления многих стран действительно переписывать историю. Основными инициаторами переписывания истории или отрицания правды об освобождении этих территорий выступили страны постсоветского пространства - это страны Прибалтики. Надо отметить, что и Украина в этом отличилась так же. Одним из главных инициаторов на сегодняшний день является также Польша", - рассказал Шнеер.
По слова историка, "стремление этих стран взять сегодня не военный, но политический реванш" действительно заметно.
"Я не думаю, что это приведёт к положительным результатам. И в той же Польше, и Прибалтике есть, пусть немного, но политики, которые говорят, что ... вектор должен быть на сближение с сегодняшней Россией, но ни в коем образом не на противостояние. Этому противостоянию служит такой сегодняшний подход этих стран - отрицание роли Советского Союза, отрицание роли Красной армии в разгроме нацистов", - добавил он.
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
24 февраля, 08:00
Европейские элиты забыли уроки вековой давности
Историк отметил, что сегодня "Израиль - одна из немногих стран, в которой, как и в России, отмечают праздник 9 мая", подчеркнув, что обе страны сближает "память о войне и понесённых жертвах".
"Вместе с Россией мы противостоим сегодняшним попыткам возрождения нацистской идеологии, героизации немецких пособников, которым в некоторых постсоветских странах устанавливают памятники, (именами которых - ред.) называют улицы, (которых - ред.) провозглашают почётными гражданами и с честью хоронят. Для борьбы с искажением истории необходимо мужество помнить и мужество говорить правду", - сказал историк.
Заключенные концлагеря Освенцим смотрят в объектив из-за колючей проволоки
7 февраля, 01:56
Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
420011
Обсудить 0
ХолокостВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)РоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Лондон
Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Здание ООН в Нью-Йорке
Источник рассказал о позиции Москвы по невыдаче виз властями США
Большая белая акула
В устье реки Миссисипи обнаружили огромную белую акулу
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Сейсмограф. Архивное фото
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
Плавучий космодром Морской старт
Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
Василий Небензя
Небензя прокомментировал британскую резолюцию по Йемену
Алла Бут
Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в особый тюремный блок
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выберут первого зампреда конституционного комитета
Пожарный
В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
Американский актер Крис Эванс
Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"
Собака породы мопс
Мопс съел обручальное кольцо хозяйки, пока она расчесывала волосы
Кандидат в президенты США Берни Сандерс
Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
Арест Виктора Бута в Таиланде.
Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния