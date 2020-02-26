Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в среду постановление о порядке рассмотрения законопроекта о поправке в конституцию, которое предусматривает, в частности, что процедура рассмотрения поправок в Основной закон будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов.
Во вторник проект постановления рассмотрел профильный комитет по конституционному законодательству.
"В случае, если закон о поправке к Конституции РФ не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - говорится в проекте постановления.
Как следует из документа, после принятия сенаторами закона о поправке к конституции спикер палаты направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения.
"Вопрос об установлении результатов рассмотрения указанного закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания СФ после рассмотрения ими этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации. Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения этого закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ принимается большинством голосов от общего числа членов СФ", - говорится в проекте постановления.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.