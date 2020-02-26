Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T02:00+0300
https://ria.ru/20200226/1565202933.html
Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/88/1563558899_0:20:1600:920_1036x0_80_0_0_82ea59c412f1b52522b0c93fd75005f0.jpg
РИА Новости

Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию

02:00 26.02.2020
83
© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит в среду постановление о порядке рассмотрения законопроекта о поправке в конституцию, которое предусматривает, в частности, что процедура рассмотрения поправок в Основной закон будет прекращена, если их не поддержат не менее двух третей региональных парламентов.
Во вторник проект постановления рассмотрел профильный комитет по конституционному законодательству.
"В случае, если закон о поправке к Конституции РФ не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - говорится в проекте постановления.
Как следует из документа, после принятия сенаторами закона о поправке к конституции спикер палаты направит его в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации для рассмотрения.
Президент России Владимир Путин
00:16
Путин встретится с рабочей группой по изменениям в Конституцию
"Вопрос об установлении результатов рассмотрения указанного закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания СФ после рассмотрения ими этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации. Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения этого закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ принимается большинством голосов от общего числа членов СФ", - говорится в проекте постановления.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 18:56
В комитет ГД поступила поправка о процедуре голосования по Конституции
211003
Обсудить 1
Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выберут первого зампреда конституционного комитета
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Американский актер Крис Эванс
Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед рассмотрит законы о маткапитале и школьном питании
Лондон
Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Собака породы мопс
Мопс съел обручальное кольцо хозяйки, пока она расчесывала волосы
Арест Виктора Бута в Таиланде.
Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга Секс в большом городе-2
Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию босоножек как у Керри Брэдшоу
Большая белая акула
В устье реки Миссисипи обнаружили огромную белую акулу
Пожарный
В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
Сейсмограф. Архивное фото
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Лос-Анджелес, США
Новым главой корпорации Walt Disney стал Боб Чапек
Президент РФ Владимир Путин
Путин подведет итоги работы МВД
Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, Израиль
Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния