Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию

"В случае, если закон о поправке к Конституции РФ не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - говорится в проекте постановления.

"Вопрос об установлении результатов рассмотрения указанного закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ включается без обсуждения и голосования в повестку дня заседания СФ после рассмотрения ими этого закона и представления соответствующих постановлений в Совет Федерации. Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения этого закона законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ принимается большинством голосов от общего числа членов СФ", - говорится в проекте постановления.