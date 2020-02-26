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2020-02-26T00:42+0300
https://ria.ru/20200226/1565202101.html
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
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РИА Новости

В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма

00:39 26.02.2020 (обновлено: 00:42 26.02.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий. Архивное фото
КИЕВ, 26 фев — РИА Новости. Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не идет на "военное возвращение" Крыма из-за боязни большого числа жертв.

"Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории (Крым — ред.), мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения. Мы на это пойти не можем, остается дипломатический путь, который мы отрабатываем", — сказал он в интервью радио "Новое время".

По его словам, "сколько ни было в свое время оккупации Прибалтийских стран, других, они возвращаются к тому моменту, куда должно вернуться". Он также заявил, что Крым "обязательно вернется в Украину".
Отвечая на вопрос, почему Киев не рассматривает сценарий "военного возвращения полуострова", Данилов сказал: "В современном мире, когда есть такое вооружение, количество жертв растет в геометрической прогрессии".
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"Представьте то оружие, которое есть со стороны РФ, которое есть с украинской стороны... Я не представляю себе этого в XXI веке", — добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году Советским Союзом не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей.
Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
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1725624817
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Алексей ДаниловСитуация на УкраинеСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРеспублика КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смешно слышать слова - « Они понимают что могут быть огромные жертвы среди мирных граждан».Что-то Донецк бомбили не думали о мирных гражданах.Нет... Товарищи хохлы.Вы думали о скорей всего огромных потерях среди военных .Средь мужского населения Украины.Мечтатели.Под страны на заработках по всему миру.Идите вы все лесом.
26 февраля, 00:45
Павел Леонов
720000256
Население донбаса в три раза больше чем крыма. Логика хромает
26 февраля, 00:47
Андрей Дашков
5500002
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