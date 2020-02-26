Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На совещании в Аммане главы и представители ряда поместных православных церквей обсуждают пути выхода из кризиса, вызванного признанием Константинопольским патриархом Варфоломеем украинских раскольников. Этому форуму предшествовала долгая подготовка, в которую пытались вмешаться политики. О том, чего ожидать от "братской встречи в Иордании", — в материале РИА Новости.
"Есть серьезные разногласия"
Православные молитвы под призывы к намазу с минаретов — именно в такой атмосфере пройдет встреча глав и представителей поместных церквей в столице мусульманского королевства Иордания. Сейчас этот город на арабский лад называется Амман, хотя некогда он был греческим полисом Филадельфией с довольно крупной христианской общиной. От нее уже почти ничего не осталось, но и поныне это каноническая территория Иерусалимской церкви.
Именно ее предстоятель патриарх Феофил в ноябре прошлого года призвал все поместные православные церкви сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос о канонических территориях.
Два года назад Константинопольский патриарх Варфоломей заявил о своих претензиях на украинскую православную общину, легализовав местных раскольников. Он даровал им томос — грамоту об автокефалии — и тем самым нарушил одно из древних правил, по которому у каждой поместной церкви есть собственная зона юрисдикции. Украина входит в сферу ответственности Русской православной церкви, а значит, только Московский патриархат мог снять канонические прещения с украинских самосвятов и решить вопрос об автокефалии.
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
Однако патриарх Варфоломей мотивировал свое самовольное решение тем, что он является первым в "списке чести" предстоятелей православных церквей, а значит, обладает правом единолично вершить судьбы православного мира. В РПЦ же ему указали на нарушение одного из фундаментальных принципов, отличающих православие от католичества: у Церкви не может быть единого главы, она мистическим образом управляется самим Христом.
Украинский вопрос обнажил проблему разного толкования этого принципа в православном мире. Одни поместные церкви посчитали, что патриарх Варфоломей прав, — Александрийская и Элладская церкви вслед за ним признали раскольников, правда, после давления с его стороны. Другие же — Русская, Сербская, Чешская и Православная церковь в Америке — выступили против его решений.
Антиохийская, Иерусалимская, Польская, Румынская, Албанская, Кипрская, Грузинская и Болгарская церкви призвали стороны к диалогу. И вот возможность для этого появилась: вышеизложенные проблемы будут обсуждаться на встрече в Иордании.
"Цель данного собрания, обозначенная патриархом Феофилом, — обсуждение вопроса о сохранении церковного единства. К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьезных разногласий между поместными Церквами", — сказал РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
© Фото : Русская церковь в фотографиях / свящ. Игорь ПалкинПатриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
Патриарх Московский Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил в Аммане
Намек из США
Как минимум одна из надежд немалой части православных верующих не оправдалась. Феофил еще только озвучил идею встречи в Аммане, как многие стали гадать о ее статусе. Был даже разговор, что в Иордании может состояться Всеправославный собор — первый за 1200 лет.
Однако Константинополь заявил, что не собирается участвовать в совещании. Более того, патриарх Варфоломей назвал инициативу своего иерусалимского собрата "некомпетентной" — мол, только он имеет право созывать какие-либо встречи всеправославного уровня.
Вслед за Константинопольской от участия в амманской встрече отказались Албанская, Болгарская, Грузинская, Антиохийская, а также грекоязычные Элладская и Кипрская церкви. Причем представителей последних двух, по данным источников РИА Новости в церковных кругах, активно отговаривали от поездки в Иорданию греческие политики.
Давили и на главу Иерусалимского патриархата, входящего в так называемую греческую семью церквей, объединенную общим языком и традициями. В конце января издание The National Herald — рупор греческой общины в США и главный спонсор "стамбульского патриархата" — опубликовало заметку о беседе главы Иерусалимской церкви с президентом Греции Прокописом Павлополусом на тему Аммана.
© РИА Новости / Геннадий МельникГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане
"Мы с нетерпением ждем, что вы, как и Элладская церковь, в эти трудные и неспокойные времена поддержите Вселенского патриарха Варфоломея в его борьбе за православное христианство", — привело издание слова президента. А в конце редакция уже от себя добавила: "Действия Феофила подрывают древние права и привилегии" Константинопольского патриарха.
Несмотря на столь прямой намек влиятельной общины, чьи наиболее видные представители состоят в команде президента США и могут непосредственно влиять на греческие церкви, патриарх Феофил не стал отменять мероприятие.
Формат встречи
"Наша встреча не представляет собой официальный Синаксис (встречу предстоятелей. — Прим. ред.) — это братская встреча, где будет открыт диалог о вызовах, перед которыми стоит православное общество в кризисное время; мы будем продолжать использовать любые способы вести коммуникацию с Вселенским патриархатом для достижения консенсуса между нашими братьями предстоятелями, приветствуя его (Константинопольского патриарха. — Прим. ред.) всесвятость и признавая его старшинство по чести", — следует из письма, направленного Иерусалимским патриархатом предстоятелям поместных церквей.
По данным источников РИА Новости в церковных кругах, в Амман все-таки могут приехать епископы Элладской, Кипрской, Александрийской (официально она так и не ответила на приглашение) и Константинопольской церквей. Это будет одним из главных сюрпризов предстоящей встречи, которая при таком раскладе вполне может претендовать на статус всеправославной.
© РИА Новости / Геннадий МельникОфициальное оглашения итогов Архиерейского Собора Элладской Церкви в Греции
Официальное оглашения итогов Архиерейского Собора Элладской Церкви в Греции
"Речь идет о тех иерархах, которые не согласны с курсом своего начальства на признание украинских раскольников. Но они не озвучивают свои намерения публично и вряд ли будут светиться на встрече в Аммане, так как понимают, что их руководство будет после этого сильно давить на них", — говорят собеседники корреспондента РИА Новости в Кипрской и Элладской церквах.
Важный прецедент
Пока же известно, что во встрече примут участие главы и представители шести из 15 поместных церквей: патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Московский Кирилл, патриарх Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегации Польской и Румынской церквей.
По данным собеседников РИА Новости в украинских церковных кругах, в Амман прибыл и предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.
Сама встреча пройдет в закрытом для прессы режиме в конференц-зале отеля Fairmont в Аммане. По информации источников РИА Новости, главы и представители поместных церквей могут принять совместное заявление по итогам собрания.
Однако уже сам факт проводимого совещания говорит о том, что в православном мире хотят разрешить кризисную ситуацию. В Русской церкви отмечают, что это будет первым шагом к преодолению раскола из-за событий на Украине.
"Преодолеть эти разделения можно только путем честного и братского диалога и общими усилиями всех общепризнанных автокефальных Церквей. Надеемся, что предстоящая встреча станет важным этапом в этом направлении", — подчеркивает митрополит Волоколамский Иларион.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет