Что ждет православных всего мира после встречи в Иордании

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. На совещании в Аммане главы и представители ряда поместных православных церквей обсуждают пути выхода из кризиса, вызванного признанием Константинопольским патриархом Варфоломеем украинских раскольников. Этому форуму предшествовала долгая подготовка, в которую пытались вмешаться политики. О том, чего ожидать от "братской встречи в Иордании", — в материале РИА Новости.

"Есть серьезные разногласия"

Православные молитвы под призывы к намазу с минаретов — именно в такой атмосфере пройдет встреча глав и представителей поместных церквей в столице мусульманского королевства Иордания. Сейчас этот город на арабский лад называется Амман, хотя некогда он был греческим полисом Филадельфией с довольно крупной христианской общиной. От нее уже почти ничего не осталось, но и поныне это каноническая территория Иерусалимской церкви.

Именно ее предстоятель патриарх Феофил в ноябре прошлого года призвал все поместные православные церкви сесть за стол переговоров, чтобы обсудить вопрос о канонических территориях.

Два года назад Константинопольский патриарх Варфоломей заявил о своих претензиях на украинскую православную общину, легализовав местных раскольников. Он даровал им томос — грамоту об автокефалии — и тем самым нарушил одно из древних правил, по которому у каждой поместной церкви есть собственная зона юрисдикции. Украина входит в сферу ответственности Русской православной церкви, а значит, только Московский патриархат мог снять канонические прещения с украинских самосвятов и решить вопрос об автокефалии.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 © AP Photo / Lefteris Pitarakis Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019

Однако патриарх Варфоломей мотивировал свое самовольное решение тем, что он является первым в "списке чести" предстоятелей православных церквей, а значит, обладает правом единолично вершить судьбы православного мира. В РПЦ же ему указали на нарушение одного из фундаментальных принципов, отличающих православие от католичества: у Церкви не может быть единого главы, она мистическим образом управляется самим Христом.

Украинский вопрос обнажил проблему разного толкования этого принципа в православном мире. Одни поместные церкви посчитали, что патриарх Варфоломей прав, — Александрийская и Элладская церкви вслед за ним признали раскольников, правда, после давления с его стороны. Другие же — Русская, Сербская, Чешская и Православная церковь в Америке — выступили против его решений.

Антиохийская, Иерусалимская, Польская, Румынская, Албанская, Кипрская, Грузинская и Болгарская церкви призвали стороны к диалогу. И вот возможность для этого появилась: вышеизложенные проблемы будут обсуждаться на встрече в Иордании.

"Цель данного собрания, обозначенная патриархом Феофилом, — обсуждение вопроса о сохранении церковного единства. К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьезных разногласий между поместными Церквами", — сказал РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Намек из США

Как минимум одна из надежд немалой части православных верующих не оправдалась. Феофил еще только озвучил идею встречи в Аммане, как многие стали гадать о ее статусе. Был даже разговор, что в Иордании может состояться Всеправославный собор — первый за 1200 лет.

Однако Константинополь заявил, что не собирается участвовать в совещании. Более того, патриарх Варфоломей назвал инициативу своего иерусалимского собрата "некомпетентной" — мол, только он имеет право созывать какие-либо встречи всеправославного уровня.

Вслед за Константинопольской от участия в амманской встрече отказались Албанская, Болгарская, Грузинская, Антиохийская, а также грекоязычные Элладская и Кипрская церкви. Причем представителей последних двух, по данным источников РИА Новости в церковных кругах, активно отговаривали от поездки в Иорданию греческие политики.

Давили и на главу Иерусалимского патриархата, входящего в так называемую греческую семью церквей, объединенную общим языком и традициями. В конце января издание The National Herald — рупор греческой общины в США и главный спонсор "стамбульского патриархата" — опубликовало заметку о беседе главы Иерусалимской церкви с президентом Греции Прокописом Павлополусом на тему Аммана.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане © РИА Новости / Геннадий Мельник Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в Аммане

"Мы с нетерпением ждем, что вы, как и Элладская церковь, в эти трудные и неспокойные времена поддержите Вселенского патриарха Варфоломея в его борьбе за православное христианство", — привело издание слова президента. А в конце редакция уже от себя добавила: "Действия Феофила подрывают древние права и привилегии" Константинопольского патриарха.

Несмотря на столь прямой намек влиятельной общины, чьи наиболее видные представители состоят в команде президента США и могут непосредственно влиять на греческие церкви, патриарх Феофил не стал отменять мероприятие.

Формат встречи

"Наша встреча не представляет собой официальный Синаксис (встречу предстоятелей. — Прим. ред.) — это братская встреча, где будет открыт диалог о вызовах, перед которыми стоит православное общество в кризисное время; мы будем продолжать использовать любые способы вести коммуникацию с Вселенским патриархатом для достижения консенсуса между нашими братьями предстоятелями, приветствуя его (Константинопольского патриарха. — Прим. ред.) всесвятость и признавая его старшинство по чести", — следует из письма, направленного Иерусалимским патриархатом предстоятелям поместных церквей.

По данным источников РИА Новости в церковных кругах, в Амман все-таки могут приехать епископы Элладской, Кипрской, Александрийской (официально она так и не ответила на приглашение) и Константинопольской церквей. Это будет одним из главных сюрпризов предстоящей встречи, которая при таком раскладе вполне может претендовать на статус всеправославной.

© РИА Новости / Геннадий Мельник Официальное оглашения итогов Архиерейского Собора Элладской Церкви в Греции © РИА Новости / Геннадий Мельник Официальное оглашения итогов Архиерейского Собора Элладской Церкви в Греции

"Речь идет о тех иерархах, которые не согласны с курсом своего начальства на признание украинских раскольников. Но они не озвучивают свои намерения публично и вряд ли будут светиться на встрече в Аммане, так как понимают, что их руководство будет после этого сильно давить на них", — говорят собеседники корреспондента РИА Новости в Кипрской и Элладской церквах.

Важный прецедент

Пока же известно, что во встрече примут участие главы и представители шести из 15 поместных церквей: патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Московский Кирилл, патриарх Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегации Польской и Румынской церквей.

По данным собеседников РИА Новости в украинских церковных кругах, в Амман прибыл и предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий.

Сама встреча пройдет в закрытом для прессы режиме в конференц-зале отеля Fairmont в Аммане. По информации источников РИА Новости, главы и представители поместных церквей могут принять совместное заявление по итогам собрания.

Однако уже сам факт проводимого совещания говорит о том, что в православном мире хотят разрешить кризисную ситуацию. В Русской церкви отмечают, что это будет первым шагом к преодолению раскола из-за событий на Украине.