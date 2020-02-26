Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)

26 февраля 1990 года было подписано и вступило в действие соглашение между правительством СССР и правительством Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР, ныне Чехия и Словацкая Республика) о выводе советских войск с территории Чехословакии

Временный ввод войск СССР, Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики (ГДР, ныне входит в состав ФРГ) и Польской Народной Республики на территорию ЧССР был осуществлен в 1968 году в соответствии с тогдашним пониманием руководством Советского Союза и других стран-участниц сущности интернациональной помощи. Он осуществлялся с целью "отстоять дело социализма" в ЧССР, предотвратить утрату Коммунистической партией Чехословакии властных полномочий, возможный выход страны из социалистического содружества и Организации Варшавского Договора. (ОВД).

Начало политическому противостоянию между чехословацким руководством и лидерами стран социалистического содружества положил январский (1968) пленум ЦК Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), избравший на пост первого секретаря ЦК КПЧ Александра Дубчека. В апреле 1968 года была принята программа действий КПЧ, представлявшая собой концепцию широких политических и экономических реформ в стране.

Первоначально руководство СССР не вмешивалось во внутрипартийные проблемы КПЧ, однако главные черты провозглашенной "новой модели" социалистического общества (синтез плановой и рыночной экономики; относительная независимость государственной власти и общественных организаций от партийного контроля; реабилитация жертв репрессий; демократизация политической жизни в стране и др.) шли вразрез с советской трактовкой марксистско-ленинской идеологии и вызывали тревогу у руководства СССР.

Возможность "цепной реакции" в соседних социалистических странах обусловила враждебность к чехословацкому "эксперименту" не только советского, но и восточногерманского, польского и болгарского руководства. Более сдержанную позицию занимало руководство Венгрии.

С геополитической точки зрения для СССР возникла опасная ситуация в одной из ключевых стран Восточной Европы. В результате выхода ЧССР из Варшавского Договора произошел бы неизбежный подрыв восточноевропейской системы военной безопасности.

Вводу войск в Чехословакию предшествовали многочисленные попытки политического диалога в ходе межпартийных встреч руководства КПСС и КПЧ, взаимных визитов правительственных делегаций, многосторонних встреч лидеров ЧССР и социалистических стран. Окончательное решение о вводе войск было принято на расширенном заседании Политбюро ЦК КПСС 16 августа 1968 года и одобрено на совещании руководителей государств-участников Варшавского договора в Москве 18 августа на основании обращения группы партийных и государственных деятелей ЧССР к правительствам СССР и других стран ОВД с просьбой об оказании интернациональной помощи.

Акция планировалась как кратковременная. В ночь на 21 августа 1968 года войска ОВД с четырех направлений, с обеспечением внезапности были введены в ЧССР . Операция получила кодовое название "Дунай". В течение 36 часов армии стран Варшавского Договора установили полный контроль над чехословацкой территорией.

Общая численность войск, непосредственно принимавших участие в акции, составляла около 300 тысяч человек.

23-26 августа 1968 года в Москве состоялись переговоры между советским и чехословацким руководством. Их итогом явилось совместное коммюнике, в котором сроки вывода советских войск ставились в зависимость от нормализации обстановки в ЧССР.

Политических целей акции в условиях растущего недовольства чехословацкого населения первоначально достичь не удалось. Лишь в начале сентября наметились признаки стабилизации обстановки. Результатом стал отвод войск стран-участниц акции из многих городов и населенных пунктов ЧССР в специально отведенные места дислокации.

16 октября 1968 года между правительствами СССР и ЧССР был подписан договор об условиях временного пребывания советских войск на территории Чехословакии, согласно которому часть советских войск оставалась на территории ЧССР "в целях обеспечения безопасности социалистического содружества". В соответствии с договором была создана Центральная группа войск (ЦГВ) – оперативное территориальное объединение Вооруженных сил СССР, временно дислоцировавшееся на территории Чехословакии. Договор содержал положения о невмешательстве советских войск во внутренние дела ЧССР, о порядке их расположения, перемещений, пользования полигонами, стрельбищами, о соблюдении законов страны пребывания, вопросы юрисдикции и др. Штаб ЦГВ был размещен в городке Миловице недалеко от Праги. Боевой состав включал две танковые и три мотострелковые дивизии.

Подписание договора стало одним из главных военно-политических итогов ввода войск пяти государств, удовлетворивших руководство СССР и ОВД.

17 октября 1968 года начался поэтапный вывод союзных войск с территории Чехословакии, который завершился к середине ноября.

В результате ввода войск в ЧССР произошла кардинальная смена курса чехословацкого руководства. Был прерван процесс политических и экономических реформ в стране. В 1969 году на апрельском пленуме ЦК КПЧ первым секретарем был избран Густав Гусак. В декабре 1970 года ЦК КПЧ принял документ "Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда КПЧ", осуждавший в целом политический курс Александра Дубчека и его окружения.

Во второй половине 1980-х годов начался процесс переосмысления чехословацких событий 1968 года. В "Заявлении руководителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза" от 4 декабря 1989 года и в "Заявлении Советского правительства" от 5 декабря 1989 года решение о вводе союзных войск в Чехословакию было признано ошибочным как необоснованное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

26 февраля 1990 года в Москве было подписано соглашение о полном выводе из Чехословакии советских войск. Согласно документу, вывод войск предусматривалось провести в три этапа: первый этап – с 26 февраля 1990 года по 31 мая 1990 года; второй этап – с 1 июня 1990 года по 31 декабря 1990 года; третий этап – с 1 января 1991 года по 30 июня 1991 года.

Вывод начался в день подписания соглашения. Последний эшелон отправился из Миловиц 19 июня 1991 года . Уже 21 июня он пересек государственную границу СССР. 27 июня 1991 года ЧССР покинул последний командующий ЦГВ – генерал-полковник Эдуард Воробьев.

Российско-чешский и российско-словацкий договоры о дружественных отношениях и сотрудничестве, подписанные 26 августа 1993 года в Праге и Братиславе, зафиксировали стремление сторон окончательно подвести черту под отношениями прошлого, связанными с политическим и военным принуждением.

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