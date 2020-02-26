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Туризм
2020-02-26T10:22+0300
https://ria.ru/20200226/1565164182.html
Эксперты: авиабилеты по России значительно подешевели
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РИА Новости

Эксперты: авиабилеты по России значительно подешевели

10:22 26.02.2020
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© Depositphotos / michaeljungДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© Depositphotos / michaeljung
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты туда-обратно на внутренние рейсы с вылетом в марте-мае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 процента (с 13 695 до 10 499 рублей), а на международные – на три процента (с 23 149 до 22 492 рублей), сообщает Biletix.
Эксперты изучили бронирования авиаперелетов туристами в январе-феврале и нашли самые доступные направления. Так, дешевле всего стоят авиабилеты из Калуги в Краснодар и обратно (2 874 рубля), а также из Москвы в Минеральные воды и обратно – 3 270 рублей.
Еще в пятерку вошли рейсы из Самары в Санкт-Петербург, из Москвы в Казань и из Уфы в российскую столицу.
Самыми дешевыми зарубежными направлениями оказались Ростов-на-Дону – Бишкек, Москва – Ларнака, Москва – Бургас, Краснодар – Ереван и Ереван – Москва. Авиабилеты в оба конца обойдутся туристам в семь-десять тысяч рублей.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево, откуда совершит первый рейс самолет компании Аэрофлот из Москвы в Каир. 11 апреля 2018
20 января, 12:36Туризм
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