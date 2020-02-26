Эксперты: авиабилеты по России значительно подешевели

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Средний чек на авиабилеты туда-обратно на внутренние рейсы с вылетом в марте-мае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 процента (с 13 695 до 10 499 рублей), а на международные – на три процента (с 23 149 до 22 492 рублей), сообщает Biletix.

Эксперты изучили бронирования авиаперелетов туристами в январе-феврале и нашли самые доступные направления. Так, дешевле всего стоят авиабилеты из Калуги в Краснодар и обратно (2 874 рубля), а также из Москвы в Минеральные воды и обратно – 3 270 рублей.

Еще в пятерку вошли рейсы из Самары в Санкт-Петербург, из Москвы в Казань и из Уфы в российскую столицу.