Ешь, гуляй, смотри. Гид по столице Азербайджана

Ичери-Шехер — Старый город (местные называют его "Крепость") — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время его основания — XII век.

Здесь десятки исторических памятников: мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, есть несколько музеев (археологии и этнографии, миниатюрной книги). Тут же — гостиницы, кафе и рестораны. Самые известные достопримечательности — Девичья башня и дворец Ширваншахов (бывшая резиденция правителей Ширвана — в IX-XVI веках крупнейшего на Кавказе феодального государства, чьей столицей с XII века был Баку).

Но большинству туристов этот район знаком по фильмам. В советское время режиссеры выдавали его, например, за улочки Буэнос-Айреса, как в картине "Человек-амфибия". В Старом городе также снимали эпизоды кинолент "Тегеран-43" и "Айболит-66".