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Туризм
2020-02-26T08:00+0300
https://ria.ru/20200226/1564978648.html
Ешь, гуляй, смотри. Гид по столице Азербайджана
https://cdn22.img.ria.ru/images/156064/78/1560647881_0:218:3254:2048_1036x0_80_0_0_b8233ed903d807fe070fe8bd73d1ee96.jpg
РИА Новости

Ешь, гуляй, смотри. Гид по столице Азербайджана

08:00 26.02.2020
6286
Баку иногда называют "восточный Париж", а в советских кинофильмах этот город с тысячелетней историей исполнял роль и Стамбула, и Буэнос-Айреса. Что смотреть, есть и покупать в столице Азербайджана — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / АзерТАК/Вугар Амруллайев

Визитная карточка города с 2012 года — "Пламенные башни". Их фасады — огромные экраны, на которые проецируют изображение трех огненных языков, как на гербе Баку. В темноте здания выглядят как горящие факелы.

Баку
1 из 13

Визитная карточка города с 2012 года — "Пламенные башни". Их фасады — огромные экраны, на которые проецируют изображение трех огненных языков, как на гербе Баку. В темноте здания выглядят как горящие факелы.

© РИА Новости / АзерТАК/Вугар Амруллайев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ичери-Шехер — Старый город (местные называют его "Крепость") — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время его основания — XII век.

Здесь десятки исторических памятников: мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, есть несколько музеев (археологии и этнографии, миниатюрной книги). Тут же — гостиницы, кафе и рестораны. Самые известные достопримечательности — Девичья башня и дворец Ширваншахов (бывшая резиденция правителей Ширвана — в IX-XVI веках крупнейшего на Кавказе феодального государства, чьей столицей с XII века был Баку).

Но большинству туристов этот район знаком по фильмам. В советское время режиссеры выдавали его, например, за улочки Буэнос-Айреса, как в картине "Человек-амфибия". В Старом городе также снимали эпизоды кинолент "Тегеран-43" и "Айболит-66".

Дворец ширваншахов — бывшая резиденция правителей Ширвана, и архитектурный комплекс Башни Пламени в столице Азербайджана Баку
2 из 13

Ичери-Шехер — Старый город (местные называют его "Крепость") — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время его основания — XII век.

Здесь десятки исторических памятников: мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, есть несколько музеев (археологии и этнографии, миниатюрной книги). Тут же — гостиницы, кафе и рестораны. Самые известные достопримечательности — Девичья башня и дворец Ширваншахов (бывшая резиденция правителей Ширвана — в IX-XVI веках крупнейшего на Кавказе феодального государства, чьей столицей с XII века был Баку).

Но большинству туристов этот район знаком по фильмам. В советское время режиссеры выдавали его, например, за улочки Буэнос-Айреса, как в картине "Человек-амфибия". В Старом городе также снимали эпизоды кинолент "Тегеран-43" и "Айболит-66".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Был Баку и Стамбулом — в фильме "Бриллиантовая рука". На улице, где снимали эпизод со знаменитой фразой "Черт побери", многие путешественники разыгрывают сценку из картины.

Туристическая трактовка кадров из фильма Бриллиантовая рука, который снимался в Баку
3 из 13

Был Баку и Стамбулом — в фильме "Бриллиантовая рука". На улице, где снимали эпизод со знаменитой фразой "Черт побери", многие путешественники разыгрывают сценку из картины.

© РИА Новости
© РИА Новости / Мурад Оруджев

Девичья башня напоминает огромный каменный цилиндр высотой 28 метров.

По легенде, дочь одного из шахов хотели выдать замуж за нелюбимого. Чтобы отложить свадьбу, она попросила жениха построить для нее башню. Он это сделал, и тогда девушка, поднявшись наверх, от отчаяния бросилась в море. Скалу, о которую она разбилась, называют "камень девственницы". Раньше невесты приходили туда с букетом цветов перед свадьбой.

Век назад башня служила маяком, а сейчас там музей и смотровая площадка.

Девичья башня в Баку
4 из 13

Девичья башня напоминает огромный каменный цилиндр высотой 28 метров.

По легенде, дочь одного из шахов хотели выдать замуж за нелюбимого. Чтобы отложить свадьбу, она попросила жениха построить для нее башню. Он это сделал, и тогда девушка, поднявшись наверх, от отчаяния бросилась в море. Скалу, о которую она разбилась, называют "камень девственницы". Раньше невесты приходили туда с букетом цветов перед свадьбой.

Век назад башня служила маяком, а сейчас там музей и смотровая площадка.

© РИА Новости / Мурад Оруджев
© РИА Новости / Владимир Песня

Крепостные стены Старого города, построенные в XII веке, — один из архитектурных памятников квартала. Попасть туда можно через любые из пяти ворот.

Стены квартала Ичери Шехер в Баку
5 из 13

Крепостные стены Старого города, построенные в XII веке, — один из архитектурных памятников квартала. Попасть туда можно через любые из пяти ворот.

© РИА Новости / Владимир Песня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Центр Гейдара Алиева, возведенный в 2012 году, — предпоследняя работа знаменитого архитектора Захи Хадид. Здание входит в тройку самых красивых в мире.

Оно напоминает волну. В его форме почти нет прямых линий.

Сейчас там конгресс-центр, исторический музей, выставочные пространства и офисы. "Туристы приезжают сюда фотографироваться: с какой стороны ни встань — будет красиво", — рассказывает гид по Баку Алиса Абдул.

Города мира. Баку
6 из 13

Центр Гейдара Алиева, возведенный в 2012 году, — предпоследняя работа знаменитого архитектора Захи Хадид. Здание входит в тройку самых красивых в мире.

Оно напоминает волну. В его форме почти нет прямых линий.

Сейчас там конгресс-центр, исторический музей, выставочные пространства и офисы. "Туристы приезжают сюда фотографироваться: с какой стороны ни встань — будет красиво", — рассказывает гид по Баку Алиса Абдул.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

"Бакинский кристальный зал" (Baku Crystal Hall) построен тоже в 2012-м, к международному музыкальному конкурсу "Евровидение". Позднее здесь выступали мировые звезды — Дженнифер Лопес, Рианна, Шакира. Проходили крупнейшие спортивные соревнования — Шахматная олимпиада, финал Лиги чемпионов по волейболу, турниры по баскетболу, боксу, карате.

Здание концертного зала Baku Crystal Hall в Баку
7 из 13

"Бакинский кристальный зал" (Baku Crystal Hall) построен тоже в 2012-м, к международному музыкальному конкурсу "Евровидение". Позднее здесь выступали мировые звезды — Дженнифер Лопес, Рианна, Шакира. Проходили крупнейшие спортивные соревнования — Шахматная олимпиада, финал Лиги чемпионов по волейболу, турниры по баскетболу, боксу, карате.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

"Азербайджан — светское государство, здесь люди могут красиво отдыхать, пить, есть — все нормально воспринимается", — рассказывает гид по Баку Ильгар Керимов.

В городе очень много баров, открытых до утра. Есть даже те, куда пускают только женщин, рассказывает Алиса Абдул.

Улица Асефа Зейналлы в Старом городе в Баку
8 из 13

"Азербайджан — светское государство, здесь люди могут красиво отдыхать, пить, есть — все нормально воспринимается", — рассказывает гид по Баку Ильгар Керимов.

В городе очень много баров, открытых до утра. Есть даже те, куда пускают только женщин, рассказывает Алиса Абдул.

© Sputnik
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Приморский бульвар — набережная и одно из самых любимых бакинцами и туристами мест. На 25 километрах вдоль моря расположились кафе, рестораны, аттракционы. Отсюда лучше всего видны праздничные фейерверки.

"От берега отходит коса, там семь рыбных ресторанов, куда местные жители ходят поесть свежие морепродукты", — рассказывает Алиса Абдул.

На набережной Баку
9 из 13

Приморский бульвар — набережная и одно из самых любимых бакинцами и туристами мест. На 25 километрах вдоль моря расположились кафе, рестораны, аттракционы. Отсюда лучше всего видны праздничные фейерверки.

"От берега отходит коса, там семь рыбных ресторанов, куда местные жители ходят поесть свежие морепродукты", — рассказывает Алиса Абдул.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© Фото : Pixabay / florencedidio

Застолье в Азербайджане начинают и заканчивают чаем, здесь культ этого напитка и самовара.

"Армуду — чайные стаканчики с узкой "талией" посередине — один из самых ходовых сувениров", — добавляет Алиса Абдул. Они могут быть фарфоровыми, фаянсовыми, серебряными, но обычно — стеклянные или хрустальные.

Зауженная нижняя часть не позволяет напитку быстро остывать, а благодаря расширению в верхней части вы не обожжете губы.

Чай
10 из 13

Застолье в Азербайджане начинают и заканчивают чаем, здесь культ этого напитка и самовара.

"Армуду — чайные стаканчики с узкой "талией" посередине — один из самых ходовых сувениров", — добавляет Алиса Абдул. Они могут быть фарфоровыми, фаянсовыми, серебряными, но обычно — стеклянные или хрустальные.

Зауженная нижняя часть не позволяет напитку быстро остывать, а благодаря расширению в верхней части вы не обожжете губы.

© Фото : Pixabay / florencedidio
© Fotolia / WONG SZE FEI

Туристам обязательно стоит попробовать оливковое варенье, гранатовое вино и плов, рассказывает Алиса Абдул. "Это блюдо отличается от среднеазиатского. Ингредиенты классические бакинские — баранина, жареный лук, каштаны, изюм, курага, сушеная слива. Мясо, рис и обжаренные на сливочном масле курага и изюм подаются отдельно", — поясняет гид.

Ингридиенты сладкого плова
11 из 13

Туристам обязательно стоит попробовать оливковое варенье, гранатовое вино и плов, рассказывает Алиса Абдул. "Это блюдо отличается от среднеазиатского. Ингредиенты классические бакинские — баранина, жареный лук, каштаны, изюм, курага, сушеная слива. Мясо, рис и обжаренные на сливочном масле курага и изюм подаются отдельно", — поясняет гид.

© Fotolia / WONG SZE FEI
© Flickr / Breville USA

Пахлава — самый популярный гостинец, который путешественники покупают в столице Азербайджана, продолжает Алиса Абдул. Бакинская состоит из 13 тончайших слоев теста, смазываемых растопленным сливочным маслом. Между ними — грецкие орехи, сахарная пудра, кардамон, ваниль, корица. Но главный секрет — в глазури из воды, настоянной на шафране, лимонном сиропе и меде.

Пахлава
12 из 13

Пахлава — самый популярный гостинец, который путешественники покупают в столице Азербайджана, продолжает Алиса Абдул. Бакинская состоит из 13 тончайших слоев теста, смазываемых растопленным сливочным маслом. Между ними — грецкие орехи, сахарная пудра, кардамон, ваниль, корица. Но главный секрет — в глазури из воды, настоянной на шафране, лимонном сиропе и меде.

© Flickr / Breville USA
© РИА Новости / Бесик Пипия

Еще из Баку привозят кялагаи — шелковые платки, а также джурабы — теплые носки.

И, конечно, ковры. Их цена зависит не только от размера, но и от количества узлов на квадратный сантиметр, качества нитки, состава (чистый шелк или с добавлением шерсти).

Шелковые производят по старинным технологиям: меняют цвет нити натуральными красителями, закрепители — тоже только природные, например прополис, рассказывает Алиса Абдул.

Магазин антиквариата и ковров ручной работы в Баку
13 из 13

Еще из Баку привозят кялагаи — шелковые платки, а также джурабы — теплые носки.

И, конечно, ковры. Их цена зависит не только от размера, но и от количества узлов на квадратный сантиметр, качества нитки, состава (чистый шелк или с добавлением шерсти).

Шелковые производят по старинным технологиям: меняют цвет нити натуральными красителями, закрепители — тоже только природные, например прополис, рассказывает Алиса Абдул.

© РИА Новости / Бесик Пипия
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмБакуАзербайджан
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