Ешь, гуляй, смотри. Гид по столице Азербайджана

Визитная карточка города с 2012 года — "Пламенные башни". Их фасады — огромные экраны, на которые проецируют изображение трех огненных языков, как на гербе Баку. В темноте здания выглядят как горящие факелы.
Визитная карточка города с 2012 года — "Пламенные башни". Их фасады — огромные экраны, на которые проецируют изображение трех огненных языков, как на гербе Баку. В темноте здания выглядят как горящие факелы.
Ичери-Шехер — Старый город (местные называют его "Крепость") — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время его основания — XII век.
Здесь десятки исторических памятников: мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, есть несколько музеев (археологии и этнографии, миниатюрной книги). Тут же — гостиницы, кафе и рестораны. Самые известные достопримечательности — Девичья башня и дворец Ширваншахов (бывшая резиденция правителей Ширвана — в IX-XVI веках крупнейшего на Кавказе феодального государства, чьей столицей с XII века был Баку).
Но большинству туристов этот район знаком по фильмам. В советское время режиссеры выдавали его, например, за улочки Буэнос-Айреса, как в картине "Человек-амфибия". В Старом городе также снимали эпизоды кинолент "Тегеран-43" и "Айболит-66".
Ичери-Шехер — Старый город (местные называют его "Крепость") — включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время его основания — XII век.
Здесь десятки исторических памятников: мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, есть несколько музеев (археологии и этнографии, миниатюрной книги). Тут же — гостиницы, кафе и рестораны. Самые известные достопримечательности — Девичья башня и дворец Ширваншахов (бывшая резиденция правителей Ширвана — в IX-XVI веках крупнейшего на Кавказе феодального государства, чьей столицей с XII века был Баку).
Но большинству туристов этот район знаком по фильмам. В советское время режиссеры выдавали его, например, за улочки Буэнос-Айреса, как в картине "Человек-амфибия". В Старом городе также снимали эпизоды кинолент "Тегеран-43" и "Айболит-66".
Был Баку и Стамбулом — в фильме "Бриллиантовая рука". На улице, где снимали эпизод со знаменитой фразой "Черт побери", многие путешественники разыгрывают сценку из картины.
Был Баку и Стамбулом — в фильме "Бриллиантовая рука". На улице, где снимали эпизод со знаменитой фразой "Черт побери", многие путешественники разыгрывают сценку из картины.
Девичья башня напоминает огромный каменный цилиндр высотой 28 метров.
По легенде, дочь одного из шахов хотели выдать замуж за нелюбимого. Чтобы отложить свадьбу, она попросила жениха построить для нее башню. Он это сделал, и тогда девушка, поднявшись наверх, от отчаяния бросилась в море. Скалу, о которую она разбилась, называют "камень девственницы". Раньше невесты приходили туда с букетом цветов перед свадьбой.
Век назад башня служила маяком, а сейчас там музей и смотровая площадка.
Девичья башня напоминает огромный каменный цилиндр высотой 28 метров.
По легенде, дочь одного из шахов хотели выдать замуж за нелюбимого. Чтобы отложить свадьбу, она попросила жениха построить для нее башню. Он это сделал, и тогда девушка, поднявшись наверх, от отчаяния бросилась в море. Скалу, о которую она разбилась, называют "камень девственницы". Раньше невесты приходили туда с букетом цветов перед свадьбой.
Век назад башня служила маяком, а сейчас там музей и смотровая площадка.
Крепостные стены Старого города, построенные в XII веке, — один из архитектурных памятников квартала. Попасть туда можно через любые из пяти ворот.
Крепостные стены Старого города, построенные в XII веке, — один из архитектурных памятников квартала. Попасть туда можно через любые из пяти ворот.
Центр Гейдара Алиева, возведенный в 2012 году, — предпоследняя работа знаменитого архитектора Захи Хадид. Здание входит в тройку самых красивых в мире.
Оно напоминает волну. В его форме почти нет прямых линий.
Сейчас там конгресс-центр, исторический музей, выставочные пространства и офисы. "Туристы приезжают сюда фотографироваться: с какой стороны ни встань — будет красиво", — рассказывает гид по Баку Алиса Абдул.
Центр Гейдара Алиева, возведенный в 2012 году, — предпоследняя работа знаменитого архитектора Захи Хадид. Здание входит в тройку самых красивых в мире.
Оно напоминает волну. В его форме почти нет прямых линий.
Сейчас там конгресс-центр, исторический музей, выставочные пространства и офисы. "Туристы приезжают сюда фотографироваться: с какой стороны ни встань — будет красиво", — рассказывает гид по Баку Алиса Абдул.
"Бакинский кристальный зал" (Baku Crystal Hall) построен тоже в 2012-м, к международному музыкальному конкурсу "Евровидение". Позднее здесь выступали мировые звезды — Дженнифер Лопес, Рианна, Шакира. Проходили крупнейшие спортивные соревнования — Шахматная олимпиада, финал Лиги чемпионов по волейболу, турниры по баскетболу, боксу, карате.
"Бакинский кристальный зал" (Baku Crystal Hall) построен тоже в 2012-м, к международному музыкальному конкурсу "Евровидение". Позднее здесь выступали мировые звезды — Дженнифер Лопес, Рианна, Шакира. Проходили крупнейшие спортивные соревнования — Шахматная олимпиада, финал Лиги чемпионов по волейболу, турниры по баскетболу, боксу, карате.
"Азербайджан — светское государство, здесь люди могут красиво отдыхать, пить, есть — все нормально воспринимается", — рассказывает гид по Баку Ильгар Керимов.
В городе очень много баров, открытых до утра. Есть даже те, куда пускают только женщин, рассказывает Алиса Абдул.
"Азербайджан — светское государство, здесь люди могут красиво отдыхать, пить, есть — все нормально воспринимается", — рассказывает гид по Баку Ильгар Керимов.
В городе очень много баров, открытых до утра. Есть даже те, куда пускают только женщин, рассказывает Алиса Абдул.
Приморский бульвар — набережная и одно из самых любимых бакинцами и туристами мест. На 25 километрах вдоль моря расположились кафе, рестораны, аттракционы. Отсюда лучше всего видны праздничные фейерверки.
"От берега отходит коса, там семь рыбных ресторанов, куда местные жители ходят поесть свежие морепродукты", — рассказывает Алиса Абдул.
Приморский бульвар — набережная и одно из самых любимых бакинцами и туристами мест. На 25 километрах вдоль моря расположились кафе, рестораны, аттракционы. Отсюда лучше всего видны праздничные фейерверки.
"От берега отходит коса, там семь рыбных ресторанов, куда местные жители ходят поесть свежие морепродукты", — рассказывает Алиса Абдул.
Застолье в Азербайджане начинают и заканчивают чаем, здесь культ этого напитка и самовара.
"Армуду — чайные стаканчики с узкой "талией" посередине — один из самых ходовых сувениров", — добавляет Алиса Абдул. Они могут быть фарфоровыми, фаянсовыми, серебряными, но обычно — стеклянные или хрустальные.
Зауженная нижняя часть не позволяет напитку быстро остывать, а благодаря расширению в верхней части вы не обожжете губы.
Застолье в Азербайджане начинают и заканчивают чаем, здесь культ этого напитка и самовара.
"Армуду — чайные стаканчики с узкой "талией" посередине — один из самых ходовых сувениров", — добавляет Алиса Абдул. Они могут быть фарфоровыми, фаянсовыми, серебряными, но обычно — стеклянные или хрустальные.
Зауженная нижняя часть не позволяет напитку быстро остывать, а благодаря расширению в верхней части вы не обожжете губы.
Туристам обязательно стоит попробовать оливковое варенье, гранатовое вино и плов, рассказывает Алиса Абдул. "Это блюдо отличается от среднеазиатского. Ингредиенты классические бакинские — баранина, жареный лук, каштаны, изюм, курага, сушеная слива. Мясо, рис и обжаренные на сливочном масле курага и изюм подаются отдельно", — поясняет гид.
Туристам обязательно стоит попробовать оливковое варенье, гранатовое вино и плов, рассказывает Алиса Абдул. "Это блюдо отличается от среднеазиатского. Ингредиенты классические бакинские — баранина, жареный лук, каштаны, изюм, курага, сушеная слива. Мясо, рис и обжаренные на сливочном масле курага и изюм подаются отдельно", — поясняет гид.
Пахлава — самый популярный гостинец, который путешественники покупают в столице Азербайджана, продолжает Алиса Абдул. Бакинская состоит из 13 тончайших слоев теста, смазываемых растопленным сливочным маслом. Между ними — грецкие орехи, сахарная пудра, кардамон, ваниль, корица. Но главный секрет — в глазури из воды, настоянной на шафране, лимонном сиропе и меде.
Пахлава — самый популярный гостинец, который путешественники покупают в столице Азербайджана, продолжает Алиса Абдул. Бакинская состоит из 13 тончайших слоев теста, смазываемых растопленным сливочным маслом. Между ними — грецкие орехи, сахарная пудра, кардамон, ваниль, корица. Но главный секрет — в глазури из воды, настоянной на шафране, лимонном сиропе и меде.
Еще из Баку привозят кялагаи — шелковые платки, а также джурабы — теплые носки.
И, конечно, ковры. Их цена зависит не только от размера, но и от количества узлов на квадратный сантиметр, качества нитки, состава (чистый шелк или с добавлением шерсти).
Шелковые производят по старинным технологиям: меняют цвет нити натуральными красителями, закрепители — тоже только природные, например прополис, рассказывает Алиса Абдул.
Еще из Баку привозят кялагаи — шелковые платки, а также джурабы — теплые носки.
И, конечно, ковры. Их цена зависит не только от размера, но и от количества узлов на квадратный сантиметр, качества нитки, состава (чистый шелк или с добавлением шерсти).
Шелковые производят по старинным технологиям: меняют цвет нити натуральными красителями, закрепители — тоже только природные, например прополис, рассказывает Алиса Абдул.