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Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена
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РИА Новости

Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена

23:40 25.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 25 фев - РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию о продлении санкционного режима в отношении Йемена на год, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались.
Согласно тексту резолюции, "Совбез постановляет продлить до 26 февраля 2021 года меры", предусмотренные в принятой в 2014 году резолюции 2140. Речь в том числе идет о заморозке финансовых активов, а также запрете на поездки лиц, внесенных в санкционные списки.
Коме того, резолюция продлевает до 28 марта 2021 года мандат работы экспертов, которые следят за соблюдением санкционного режима в отношении Йемена.
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Аналогичные резолюции Совет Безопасности ООН принимает ежегодно после введения в 2014 году санкционного режима по Йемену. В санкционные списки были внесены экс-президент страны Али Абдалла Салех и лидеры шиитских повстанцев-хуситов, в частности Абдалла аль-Хаким и Абда аль-Хути. Их обвинили в угрозе миру и стабильности страны и препятствии политическому процессу.
Резолюция также призывает страны-члены ООН соблюдать оружейное эмбарго в отношении Йемена.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Абдалла Ахмед Аль СалехАнсар АллаСовет Безопасности ООНЙеменВ мире
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