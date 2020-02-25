Совбез ООН продлил на год санкции против Йемена

Согласно тексту резолюции, "Совбез постановляет продлить до 26 февраля 2021 года меры", предусмотренные в принятой в 2014 году резолюции 2140. Речь в том числе идет о заморозке финансовых активов, а также запрете на поездки лиц, внесенных в санкционные списки.