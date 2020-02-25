Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине

АММАН, 25 фев - РИА Новости. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.
Предстоятели тепло поприветствовали друг друга, встретившись в гостинице Fairmont Amman. Межправославное совещание пройдет в среду там же.
Как ожидается, в нем примут участие, помимо патриархов Феофила и Кирилла, Сербский патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в православном мире в результате действий Константинопольского патриархата на Украине.
Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
21 февраля, 19:00Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет