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Религия и мировоззрение
2020-02-25T23:35+0300
https://ria.ru/20200225/1565201566.html
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/05/1556350523_0:285:2500:1691_1036x0_80_0_0_d75f34471672803d419b9e5e0896156e.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине

23:33 25.02.2020 (обновлено: 23:35 25.02.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
АММАН, 25 фев - РИА Новости. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.
Предстоятели тепло поприветствовали друг друга, встретившись в гостинице Fairmont Amman. Межправославное совещание пройдет в среду там же.
Как ожидается, в нем примут участие, помимо патриархов Феофила и Кирилла, Сербский патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в православном мире в результате действий Константинопольского патриархата на Украине.
Патриарх Иерусалимский Феофил III
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Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
2411004
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Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Ситуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦПетр ПорошенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)УкраинаВ мире
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