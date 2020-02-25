Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине

Предстоятели тепло поприветствовали друг друга, встретившись в гостинице Fairmont Amman. Межправославное совещание пройдет в среду там же.

Как ожидается, в нем примут участие, помимо патриархов Феофила и Кирилла, Сербский патриарх Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также представители Румынской и Польской церквей. Участники встречи обсудят ситуацию, сложившуюся в православном мире в результате действий Константинопольского патриархата на Украине.

Иерусалимский патриарх Феофил ранее предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе и Константинопольский патриарх Варфоломей.