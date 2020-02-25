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Джонсон и Курц обсудили сотрудничество Великобритании и ЕС
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РИА Новости

Джонсон и Курц обсудили сотрудничество Великобритании и ЕС

23:32 25.02.2020 (обновлено: 23:33 25.02.2020)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 25 фев - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не потерпит от Евросоюза никаких требований следовать европейскому законодательству, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон канцлеру Австрии Себастьяну Курцу во время переговоров в Лондоне во вторник, говорится в переданном в РИА Новости сообщении официального представителя канцелярии премьера.
"После публикации мандата ЕС на переговоры лидеры обсудили общее стремление достичь соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не примет никаких требований следовать европейскому законодательству, равно как и мы не можем ожидать от ЕС следования британским законам. Он подчеркнул, что Великобритания стремится сохранить наши очень высокие стандарты", - говорится в заявлении.
Джонсон и Курц также подчеркнули необходимость обеспечения возможностей для жизни и работы австрийцам, проживающим в Великобритании и британцам в Австрии.
"Лидеры также обсудили необходимость принятия международным сообществом действий по борьбе с изменением климата в преддверии проводимого в этом году в Великобритании климатического саммита ООН", - отмечается в заявлении.
Великобритания покинула ЕС 31 января, переходный период завершится в конце текущего года.
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BrexitСебастьян КурцБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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