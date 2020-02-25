Джонсон и Курц обсудили сотрудничество Великобритании и ЕС

"После публикации мандата ЕС на переговоры лидеры обсудили общее стремление достичь соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС. Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания не примет никаких требований следовать европейскому законодательству, равно как и мы не можем ожидать от ЕС следования британским законам. Он подчеркнул, что Великобритания стремится сохранить наши очень высокие стандарты", - говорится в заявлении.