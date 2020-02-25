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СК проводит проверку после исчезновения детей в Сочи во время шторма
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РИА Новости

СК проводит проверку после исчезновения детей в Сочи во время шторма

23:22 25.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
СОЧИ, 25 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после исчезновения двух детей в штормящем море в Сочи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, вечером во вторник двое ребят 13-15 лет пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском, и были снесены потоком воды в море. На место незамедлительно выехала следственная группа.
"Организована доследственная проверка по сообщению о безвестном исчезновении мальчиков в поселке Лазаревском... По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - пояснил представитель ведомства. Он уточнил, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, из-за того, что на море шторм силой четыре-пять баллов, поиски детей ведутся на берегу. В них участвуют 10 человек от ЮРПСО МЧС России, 16 человек от полиции, три человека от "Службы спасения" Сочи, а также дежурит бригада скорой медицинской помощи.
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