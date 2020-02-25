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Страны-соседи Италии не будут закрывать границы из-за коронавируса
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РИА Новости

Страны-соседи Италии не будут закрывать границы из-за коронавируса

22:42 25.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
РИМ, 25 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Соседние с Италией страны согласились с тем, что закрытие границ с ней из-за вспышки коронавируса стало бы чрезмерным шагом, заявил глава министерства здравоохранения страны Роберто Сперанца.
"Итальянцы могут продолжать путешествовать. Нет никаких изменений для условий их поездок за границу. Мы все разделили понимание того, что закрытие границ стало бы ошибкой, непропорциональной и неправильной мерой", - заявил он журналистам после встречи с коллегами из соседних с Италией стран. В заседании помимо министров из Франции, Австрии, Словении и Швейцарии приняли участие еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кирьякидес и главы минздравов Германии и Хорватии.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Вчера, 19:30
Премьер Италии оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
По словам Сперанцы, участники встречи оценили усилия Италии в борьбе со вспышкой коронавируса в северных регионах и "подтвердили поддержку Италии".
Ранее во вторник премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал другие страны обеспечить право на беспрепятственное передвижение итальянцев по миру. По его мнению, "было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств были бы введены ограничения".
В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран уведомили своих граждан о нежелательности поездок на Апеннины. Кроме того, на разных уровнях началось обсуждение вопроса о возможности введения неких ограничительных мер в отношении въезда итальянских граждан в зарубежные страны.
Как сообщил во вторник вечером глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, число жертв заражения коронавирусом в стране возросло до 10, вспышка привела к 322 случаям инфицирования. Большая их часть зарегистрирована в области Ломбардия. Все скончавшиеся от коронавируса – пожилые люди, состояние которых усугублялось побочными заболеваниями, в том числе онкологическими.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
120037
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Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеКоронавирусыИталияВ мире
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