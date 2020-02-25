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Конте призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев
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РИА Новости

Конте призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев

17:06 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
РИМ, 25 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны обеспечить право на беспрепятственное передвижение итальянцев по миру.
В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран уведомили своих граждан о нежелательности поездок на Апеннины. Кроме того, на разных уровнях началось обсуждение вопроса о возможности введения неких ограничительных мер в отношении въезда итальянских граждан в зарубежные страны.
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Совет министров Италии 31 января принял решение на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Общее число случаев заражения на Апеннинах во вторник превысило 280. Семь человек скончались, причем шесть из них в североитальянской области Ломбардия. В ряде городов на севере Италии введен карантин, в этих зонах проживают около 50 тысяч человек.
"Благодаря свой превосходной системе здравоохранения и максимально строгой медико-санитарной политике Италия может спокойно направлять своих граждан в поездки… Это послание, которое мы хотим направить Европейскому союзу и миру", - заявил глава итальянского правительства во вторник в ходе пресс-конференции в штаб-квартире национальной службы гражданской обороны в Риме, прямую трансляцию которой вели общенациональные новостные телеканалы.
"Было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств были бы введены ограничения. С этим мы не можем согласиться. Наши сограждане могут отправляться в путь спокойными за себя и за других", - сказал Конте.
Он подчеркнул, что Италия – безопасная страна, где можно путешествовать и заниматься туризмом, есть лишь некоторые районы, где действуют ограничения.
"Возможно, Италия является более надежной страной, чем многие другие", - добавил итальянский премьер.
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Распространение нового коронавирусаДжузеппе КонтеКоронавирусыИталияВ мире
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