Конте призвал другие страны не ограничивать передвижение итальянцев

РИМ, 25 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на фоне ситуации с коронавирусом призвал другие страны обеспечить право на беспрепятственное передвижение итальянцев по миру.

В связи с распространением в Италии коронавируса власти некоторых стран уведомили своих граждан о нежелательности поездок на Апеннины. Кроме того, на разных уровнях началось обсуждение вопроса о возможности введения неких ограничительных мер в отношении въезда итальянских граждан в зарубежные страны.

Совет министров Италии 31 января принял решение на полгода ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Общее число случаев заражения на Апеннинах во вторник превысило 280. Семь человек скончались, причем шесть из них в североитальянской области Ломбардия. В ряде городов на севере Италии введен карантин, в этих зонах проживают около 50 тысяч человек.

"Благодаря свой превосходной системе здравоохранения и максимально строгой медико-санитарной политике Италия может спокойно направлять своих граждан в поездки… Это послание, которое мы хотим направить Европейскому союзу и миру", - заявил глава итальянского правительства во вторник в ходе пресс-конференции в штаб-квартире национальной службы гражданской обороны в Риме, прямую трансляцию которой вели общенациональные новостные телеканалы.

"Было бы несправедливо, если со стороны иностранных государств были бы введены ограничения. С этим мы не можем согласиться. Наши сограждане могут отправляться в путь спокойными за себя и за других", - сказал Конте.

Он подчеркнул, что Италия – безопасная страна, где можно путешествовать и заниматься туризмом, есть лишь некоторые районы, где действуют ограничения.