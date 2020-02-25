Секретарь СНБО оценил идею создания ЧВК на Украине

КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что положительно относится к созданию частных военных компаний (ЧВК) в стране.
Ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что на Украине можно создать частные военные компании, которые позволят решить проблему с трудоустройством "токсичных и непредсказуемых" бывших военных.
"У меня положительное отношение к частным военным компаниям. Мы живем в современном мире, и если раньше компании были только на государственном уровне (государственные войска), то сегодня, я считаю, к частным компаниям в современном мире уже пора переходить. Другое дело, каким образом, где и для чего их использовать. Это уже вопрос другого рода", - сказал Данилов в интервью радио "Новое время"
В военной операции в Донбассе были задействованы несколько так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников. Так, батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды ВС Украины.
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