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В США заявили об отсутствии доказательств российского вмешательства
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РИА Новости

В США заявили об отсутствии доказательств российского вмешательства

22:12 25.02.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не располагают специфическими доказательствами вмешательства России в выборы в США в 2020 году, но верят, что Россия этим продолжает заниматься, заявил, выступая в конгрессе во вторник, и. о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф.
"Мы уверены, что как они делали это в 2016 году, так они и будут пытаться повлиять на наши выборы в 2020 году… У нас нет специфических разведданных, но они продолжают сеять раздор в нашу выборную кампанию", - сказал он.
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В пятницу, накануне первичных выборов в Неваде, в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой стороны, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.
Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения США во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "параноидальными" сообщения о вмешательстве РФ в праймериз в США, отметив, что в Кремле ожидают роста таких "новостей" по мере приближения выборов.
Здание посольства России в США
Вчера, 04:59
Российское посольство прокомментировало "вмешательство в выборы в США"
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