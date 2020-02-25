В США заявили об отсутствии доказательств российского вмешательства

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты не располагают специфическими доказательствами вмешательства России в выборы в США в 2020 году, но верят, что Россия этим продолжает заниматься, заявил, выступая в конгрессе во вторник, и. о. министра внутренней безопасности США Чад Вульф.

"Мы уверены, что как они делали это в 2016 году, так они и будут пытаться повлиять на наши выборы в 2020 году… У нас нет специфических разведданных, но они продолжают сеять раздор в нашу выборную кампанию", - сказал он.

В пятницу, накануне первичных выборов в Неваде, в США разразился скандал. С одной стороны, телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. С другой стороны, газета Washington Post со ссылкой на другие свои источники сообщала, что Россия якобы пытается помочь другому кандидату на номинацию от Демократической партии США - Берни Сандерсу. Тот в ответ на публикацию заявил, что не нуждается в такой помощи и призвал РФ "держаться подальше" от американских выборов. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило.

Ранее портал Axios сообщил, что лидеры демократов в сенате США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести против РФ новые санкции за якобы вмешательство в президентские выборы-2020. Письмо с соответствующим призывом подписали лидер меньшинства в сенате Чак Шумер, сенатор от Нью-Джерси Боб Менендес и сенатор от Огайо Шеррод Браун.