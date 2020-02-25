СМИ узнали о кандидате на пост премьера Украины

Отмечается, что пресс-секретарь офиса президента Юлия Мендель не стала комментировать эту информацию. Издание также обратилось в пресс-службу компании Тигипко "ТАС" за комментариями, но ответа пока не получило.

Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 году. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины. Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с "Партией регионов" бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.