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2020-02-25T21:44+0300
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СМИ узнали о кандидате на пост премьера Украины
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РИА Новости

СМИ узнали о кандидате на пост премьера Украины

21:44 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьера, сообщило издание Kyiv Post со ссылкой на три источника в правительстве.
"Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко. Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжаются", - пишет издание.
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Отмечается, что пресс-секретарь офиса президента Юлия Мендель не стала комментировать эту информацию. Издание также обратилось в пресс-службу компании Тигипко "ТАС" за комментариями, но ответа пока не получило.
В 1992 году Тигипко вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал Приватбанк.
Тигипко занимал должность заместителя премьера в 1997-1999 году. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве Виктора Ющенко, который впоследствии стал третьим президентом Украины. Тигипко баллотировался на пост президента в 2010 году, заняв третье место. Он объединил свои усилия с "Партией регионов" бывшего тогда президентом Виктора Януковича на парламентских выборах 2012 года и занимал должность заместителя премьера при Николае Азарове.
Как бывший член правительства времен Януковича Тигипко подпадает под действие закона о люстрации, ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.
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