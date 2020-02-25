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Мэр Саратова попросил проверить снос памятника участникам войны
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РИА Новости

Мэр Саратова попросил проверить снос памятника участникам войны

21:25 25.02.2020
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© Фото : страница Михаила Исаева во ВКонтактеМэр Саратова Михаил Исаев
Мэр Саратова Михаил Исаев
© Фото : страница Михаила Исаева во ВКонтакте
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости. Глава Саратова Михаил Исаев попросил прокуратуру региона проверить законность сноса более 10 лет назад мемориального комплекса в память о работниках местного авиационного завода, погибших в годы Великой Отечественной войны.
По словам Исаева, в его адрес во время личных встреч с населением поступают обращения по вопросу сноса этого мемориального комплекса, который ранее располагался на территории бывшего Саратовского авиационного завода и был снесен в 2000-х годах.
"Прошу областную прокуратуру провести проверку по факту сноса данного мемориального комплекса и в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования. Необходимо не только наказать виновных, но и восстановить историческую справедливость. Особенно актуален данный вопрос в Год памяти и славы", - написал Исаев во вторник в Instagram.
Мэр прикрепил фотокопию своего обращения в адрес прокурора области Сергея Филипенко, датированного 21 февраля. Исаев добавил, что ситуация вокруг сноса памятника раскритиковал во время своего последнего визита в Саратов спикер Госдумы, уроженец региона Вячеслав Володин.
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Михаил ИсаевВеликая Отечественная война (1941-1945)СаратовОбщество
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