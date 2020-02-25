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2020-02-25T21:10+0300
https://ria.ru/20200225/1565198831.html
В Петербурге перенесли заседание по делу "Сети"*
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РИА Новости

В Петербурге перенесли заседание по делу "Сети"*

21:09 25.02.2020 (обновлено: 21:10 25.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Московский окружной военный суд перенес на среду выездное заседание в Санкт-Петербурге по делу участников террористической организации "Сеть"* Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова, сообщил в суде адвокат Виталий Черкасов.
"Заседание перенесено на 26 февраля на 11.00", - сказал Черкасов.
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Первое в этом году заседание по делу в отношении промышленного альпиниста Бояршинова и программиста Филинкова, обвиняемых в участии в "Сети"*, должно было состояться во вторник в Петербурге. Однако сначала время заседания перенесли на два часа, а после трехчасовой задержки перенесли на следующий день.
Ранее сообщалось, что Филинкову вменяют "участие в террористическом сообществе", Бояршинову – такую же статью и "незаконное хранение оружия". Бояршинов признал вину, Филинков это сделать отказался.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита заявила, что обжалует решение.
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По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети" овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
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