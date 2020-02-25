На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

Депутаты отметили, что значительная часть населения Украины говорит на русском языке. "Следует также учесть, что русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения для миллионов граждан Украины, которые имеют такие же конституционные права, как и, например, украиноязычные граждане, в равной степени с другими платят налоги, выполняют свои конституционные обязанности и тому подобное", - говорится в пояснительной записке.