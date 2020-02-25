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На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде
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РИА Новости

На Украине рассмотрят проект об использовании русского языка в Раде

20:56 25.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты Верховной рады Украины во время заседания
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Украинские депутаты внесли в Верховную раду законопроект об использовании русского и других языков нацменьшинств во время работы парламента, соответствующая информация размещена на сайте законодательного органа.
Законопроект внесли депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский и депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.
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"В соответствии со статьей 10 конституции Украины, в работе Верховной рады может использоваться русский и другие языки национальных меньшинств Украины", - говорится в тексте законопроекта.
Депутаты отметили, что значительная часть населения Украины говорит на русском языке. "Следует также учесть, что русский и другие языки национальных меньшинств являются родными языками или языками общения для миллионов граждан Украины, которые имеют такие же конституционные права, как и, например, украиноязычные граждане, в равной степени с другими платят налоги, выполняют свои конституционные обязанности и тому подобное", - говорится в пояснительной записке.
В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
Действующий глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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