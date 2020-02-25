Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T20:54+0300
https://ria.ru/20200225/1565198426.html
Трутнев рассказал о влиянии коронавируса на отношения России и Китая
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_f2f4a93e00098194d1c66a55d433dea3.jpg
РИА Новости

Трутнев рассказал о влиянии коронавируса на отношения России и Китая

20:53 25.02.2020 (обновлено: 20:54 25.02.2020)
920
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом некритична, но сказывается на торгово-экономических отношениях России и Китая, сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Конечно, сказывается на взаимоотношениях, и, прежде всего, на торгово-экономических. Критичного ничего не происходит. Китай и Россия - великие державы. Уверен, с эпидемией Китай справится", - ответил Трутнев на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом на взаимоотношения РФ и КНР.
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
Вчера, 18:09
В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
Вице-премьер отметил, что Россия старается поддерживать Китай в данной ситуации. "Когда кто-то из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его надо поддержать в этой ситуации",- сказал Трутнев.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи, скончались 2663 человека, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
920001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДальний ВостокВОЗЮрий ТрутневКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Вагон поезда по маршруту Москва-Киев
Пассажиров поезда, стоявшего на карантине в Брянске, отпустили домой
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Минске
Помпео заявил о цензуре по ситуации с коронавирусом в Китае
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В Челябинске из карантинного центра выписали девять пациентов из Китая
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. 2017 год
В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса
Знак красного креста у здания больницы в Чите, где лечился зараженный коронавирусом гражданин Китая
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
Люди в масках в центре Сеула, Южная Корея. 24 февраля 2020
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2459
Закрытый пункт неотложной помощи в больнице итальянского города Кодоньо
Число жертв коронавируса в Италии возросло до десяти человек
Государственный секретарь США Майк Помпео
США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса
Американский писатель Эдгар Аллан По
Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Россия и Южная Корея провели консультации по визиту Путина
Главком сил НАТО генерал ВВС США Тод Уолтерс
В Пентагоне отметили роль Турции в противодействии России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Лента новостейМолния