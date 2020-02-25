Трутнев рассказал о влиянии коронавируса на отношения России и Китая

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ситуация с Ситуация с коронавирусом некритична, но сказывается на торгово-экономических отношениях России Китая , сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев

"Конечно, сказывается на взаимоотношениях, и, прежде всего, на торгово-экономических. Критичного ничего не происходит. Китай и Россия - великие державы. Уверен, с эпидемией Китай справится", - ответил Трутнев на вопрос о влиянии ситуации с коронавирусом на взаимоотношения РФ и КНР.

Вице-премьер отметил, что Россия старается поддерживать Китай в данной ситуации. "Когда кто-то из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его надо поддержать в этой ситуации",- сказал Трутнев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.