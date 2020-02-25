США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с "Талибаном"

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США после объявления о результатах президентских выборов в Афганистане призывают власти в Кабуле сосредоточиться на окончании войны с "Талибаном", заявила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Афганский народ хочет мира. Настало время сфокусироваться не на предвыборной борьбе, а на шагах по установлению долгосрочного мира, окончании войны с "Талибаном", а также нахождению формулы политического урегулирования, которая бы отвечала интересам всех граждан страны посредством межафганских переговоров", - следует из распространенного заявления.
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В госдепе отметили, что ожидают начала межафганских переговоров в марте. "Мы призываем все стороны принять в них участие", - заявила Ортагус.
США также поблагодарили Кабул за решение отложить инаугурацию президента.
Инаугурация победившего по результатам итогового подсчета голосов на выборах президента в Афганистане Ашрафа Гани будет отложена на 15 дней, сообщил РИА Новости источник, близкий к президенту. Изначально церемония была запланирована на 27 февраля. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что США просят афганского президента Ашрафа Гани отложить свою инаугурацию на фоне опасений срыва соглашения с талибами. Радикальное движение "Талибан" заявляло, что переизбрание Ашрафа Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. На прошлой неделе действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов президентских выборов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - нынешний глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.