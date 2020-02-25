США призвали Афганистан стремиться к окончанию войны с "Талибаном"

"Афганский народ хочет мира. Настало время сфокусироваться не на предвыборной борьбе, а на шагах по установлению долгосрочного мира, окончании войны с "Талибаном", а также нахождению формулы политического урегулирования, которая бы отвечала интересам всех граждан страны посредством межафганских переговоров", - следует из распространенного заявления.