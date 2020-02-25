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2020-02-25T19:57+0300
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Источник сообщил о переносе инаугурации президента Афганистана
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РИА Новости

Источник сообщил о переносе инаугурации президента Афганистана

19:57 25.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Ашраф Гани
Президент Афганистана Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Афганистана Ашраф Гани . Архивное фото
КАБУЛ, 25 фев - РИА Новости. Инаугурация победившего по результатам итогового подсчета голосов на выборах президента в Афганистане Ашрафа Гани будет отложена на 15 дней, сообщил РИА Новости источник, близкий к президенту.
Изначально церемония была запланирована на 27 февраля.
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"Инаугурация президента или торжественная церемония будет отложена на 15 дней", - сообщил источник.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что США просят афганского президента Ашрафа Гани отложить свою инаугурацию на фоне опасений срыва соглашения с талибами. Радикальное движение "Талибан" заявляло, что переизбрание Ашрафа Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. На прошлой неделе действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов президентских выборов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - нынешний глава исполнительной власти страны Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.
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