США просят отложить инаугурацию президента Афганистана, сообщает СМИ

"Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что из-за опасений (срыва соглашения с талибами) спецпредставитель США Залмай Халилзад, который находится в Кабуле с прошлой недели, хочет, чтобы Гани отложил запланированную инаугурацию на свой второй пятилетний срок", - пишет агентство.