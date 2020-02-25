США просят отложить инаугурацию президента Афганистана, сообщает СМИ

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США просят афганского президента Ашрафа Гани отложить свою инаугурацию на фоне опасений срыва соглашения с талибами, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее радикальное движение "Талибан" заявило, что переизбрание Ашрафа Гани на должность президента Афганистана идет вразрез с мирным процессом в стране. Талибы также назвали выборы показными, "бросающими пыль в глаза", не признав их.
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Гани заявил о своей победе на прошлой неделе по итогам оспариваемых президентских выборов и о планах принять присягу в этот четверг. Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Сообщалось, что по предварительным результатам действующий президент страны Гани набрал 50,64% голосов избирателей. Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов. Занявший второе место в гонке Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и потребовал проверки голосов.
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"Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что из-за опасений (срыва соглашения с талибами) спецпредставитель США Залмай Халилзад, который находится в Кабуле с прошлой недели, хочет, чтобы Гани отложил запланированную инаугурацию на свой второй пятилетний срок", - пишет агентство.
В пятницу госсекретарь США Майк Помпео распространил заявление, что США готовятся подписать соглашение с радикальным движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на заявление талибов сообщил, что движение "Талибан" также подтвердило дату подписания соглашения.
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