Мишустин проведет встречу с премьером Словакии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет в среду встречу с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини , планируется обсудить взаимодействие по торговле, энергетике, транспорту, сообщила пресс-служба кабмина России.

"26 февраля 2020 года в Москве Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин проведёт встречу с Председателем Правительства Словацкой Республики П.Пеллегрини, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Предполагается, что премьер-министры обсудят актуальные вопросы "российско-словацкого взаимодействия в торговле и инвестициях, энергетике, транспортной инфраструктуре, культурно-гуманитарной сфере".

Визит Пеллегрини не будет первым как для него, так и в целом в истории отношений двух стран. Так, на уровне глав правительств Словакию в 2008 и 2011 годах посещали Виктор Зубков и Владимир Путин. В то же время глава правительства Словакии Роберт Фицо находился с визитами в Москве в 2007 году, дважды в 2009 году. В 2015 году Фицо посетил торжества в Москве в честь 9 Мая, а также 1-2 июня состоялся его официальный визит в Россию. В августе 2016 года Фицо вновь посетил Россию, в Кремле прошли переговоры с президентом России.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини 5 июня 2019 года прибыл с визитом в Россию, в этот же день состоялась его встреча с Дмитрием Медведевым, занимавшим пост премьера РФ.