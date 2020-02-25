Мишустин проведет встречу с премьером Словакии

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет в среду встречу с коллегой из Словакии Петером Пеллегрини, планируется обсудить взаимодействие по торговле, энергетике, транспорту, сообщила пресс-служба кабмина России.
"26 февраля 2020 года в Москве Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин проведёт встречу с Председателем Правительства Словацкой Республики П.Пеллегрини, который будет находиться в России с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Предполагается, что премьер-министры обсудят актуальные вопросы "российско-словацкого взаимодействия в торговле и инвестициях, энергетике, транспортной инфраструктуре, культурно-гуманитарной сфере".
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Визит Пеллегрини не будет первым как для него, так и в целом в истории отношений двух стран. Так, на уровне глав правительств Словакию в 2008 и 2011 годах посещали Виктор Зубков и Владимир Путин. В то же время глава правительства Словакии Роберт Фицо находился с визитами в Москве в 2007 году, дважды в 2009 году. В 2015 году Фицо посетил торжества в Москве в честь 9 Мая, а также 1-2 июня состоялся его официальный визит в Россию. В августе 2016 года Фицо вновь посетил Россию, в Кремле прошли переговоры с президентом России.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини 5 июня 2019 года прибыл с визитом в Россию, в этот же день состоялась его встреча с Дмитрием Медведевым, занимавшим пост премьера РФ.
Ранее пресс-секретарь Пеллегрини Патриция Мацикова сообщала РИА Новости, что находившийся с субботы до вторника в больнице Братиславы с сильной простудой премьер последний месяц чувствовал себя неважно, выполняя при этом огромный объем работы как в правительстве, так и в качестве предвыборного лидера ведущей словацкой партии "Курс – социальная демократия", которая готовится к предстоящим в эту субботу выборам в парламент республики. По ее словам, сейчас премьер чувствует себя лучше. При этом Пеллегрини категорически опровергал "лживые твиты" о том, что у него якобы был коронавирус.