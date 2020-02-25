В комитет ГД поступила поправка о процедуре голосования по Конституции

Во вторник в профильный комитет ГД поступили поправки ко второй статье законопроекта об изменении Конституции РФ, где описывается процедура голосования. Поправки внесли депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.

"Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе выделять соответственно из регионального бюджета, местного бюджета средства на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о его проведении", - сообщили в комитете ГД.