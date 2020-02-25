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В комитет ГД поступила поправка о процедуре голосования по Конституции
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РИА Новости

В комитет ГД поступила поправка о процедуре голосования по Конституции

18:56 25.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Органы субъектов РФ и местного самоуправления вправе выделять из регионального и местного бюджетов средства для избиркомов для подготовки и проведения общероссийского голосования по изменению Конституции и информирования граждан о нем, следует из поправки, поступившей в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Во вторник в профильный комитет ГД поступили поправки ко второй статье законопроекта об изменении Конституции РФ, где описывается процедура голосования. Поправки внесли депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
"Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления вправе выделять соответственно из регионального бюджета, местного бюджета средства на оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении общероссийского голосования, а также в информировании граждан РФ о его проведении", - сообщили в комитете ГД.
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