В ХАМАС рассказали о роли России в решении палестинской проблемы

"У России особая и определяющая роль в решении палестинской проблемы в общем и (взаимодействии - ред.) с движением ХАМАС, и в вопросе (межпалестинского – ред.) примирения в частности. Россия всегда была на стороне прав палестинского народа, противостояла политическим проектам и попыткам обхода (реализации - ред.) прав палестинцев, постоянно осуждала действия оккупации (Израиля – ред.) против нашего народа и против отрицания наших прав", - сообщил Хания.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.