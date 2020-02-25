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2020-02-25T18:55+0300
https://ria.ru/20200225/1565195124.html
В ХАМАС рассказали о роли России в решении палестинской проблемы
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РИА Новости

В ХАМАС рассказали о роли России в решении палестинской проблемы

18:55 25.02.2020
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CC0 / hosny_salah / Девушки с флагом Палестины в городе Газа
Девушки с флагом Палестины в городе Газа
CC0 / hosny_salah /
Девушки с флагом Палестины в городе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия играет особую роль в решении палестинской проблемы и в процессе межпалестинского примирения, заявил РИА Новости глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
"У России особая и определяющая роль в решении палестинской проблемы в общем и (взаимодействии - ред.) с движением ХАМАС, и в вопросе (межпалестинского – ред.) примирения в частности. Россия всегда была на стороне прав палестинского народа, противостояла политическим проектам и попыткам обхода (реализации - ред.) прав палестинцев, постоянно осуждала действия оккупации (Израиля – ред.) против нашего народа и против отрицания наших прав", - сообщил Хания.
"Ее (России - ред.) позиция по вопросу открытия каналов связи с движением ХАМАС и другими силами палестинского сопротивления в прошлом и настоящем отличалась от (других участников - ред.) "ближневосточного квартета", - добавил глава политбюро ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
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Ранее заместитель главы ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что делегация движения под руководством главы политбюро Исмаила Хании намерена посетить Москву.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был спровоцирован конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан. Ранее глава политического департамента Организации освобождения Палестины Анвар Абдулхади заявил, что новая встреча палестинских фракций в Москве может состояться "в подобающее время".
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Исмаил ХанияИерусалимХамасПалестинаИзраильВ мире
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