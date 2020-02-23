Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю

ГАЗА, 23 фев - РИА Новости. Делегация ХАМАС под руководством главы политбюро Исмаила Хании намерена посетить Москву через неделю, заявил в субботу заместитель главы движения Салех аль-Арури.
"Делегация движения ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией посетит несколько арабских и исламских стран. Через неделю делегация нанесет визит в российскую столицу Москву", - заявил аль-Арури телеканалу "Аль-Акса".
"Мы заинтересованы в продолжении отношений с Россией, так как Россия поддерживает права нашего народа", - добавил он.