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Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю
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РИА Новости

Делегация ХАМАС собирается посетить Москву через неделю

00:56 23.02.2020
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© AFP 2020 / Said KhatibЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания
© AFP 2020 / Said Khatib
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
ГАЗА, 23 фев - РИА Новости. Делегация ХАМАС под руководством главы политбюро Исмаила Хании намерена посетить Москву через неделю, заявил в субботу заместитель главы движения Салех аль-Арури.
"Делегация движения ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией посетит несколько арабских и исламских стран. Через неделю делегация нанесет визит в российскую столицу Москву", - заявил аль-Арури телеканалу "Аль-Акса".
"Мы заинтересованы в продолжении отношений с Россией, так как Россия поддерживает права нашего народа", - добавил он.
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Исмаил ХанияХамасРоссияВ мире
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