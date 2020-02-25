ОП назначит наблюдателей на голосование по Конституции

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Общественная палата РФ и региональные палаты назначат наблюдателей для работы на общероссийском голосовании по изменению Конституции и подведении его итогов, следует из поправки, поступившей в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Во вторник в профильный комитет ГД поступили поправки ко второй статье законопроекта об изменении Конституции РФ, где описывается процедура голосования. Поправки внесли депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
"Для наблюдения за проведением голосования и подсчетом голосов, установления итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ назначают наблюдателей", - сообщили в пресс-службе комитета ГД.