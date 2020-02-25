Помпео заявил о цензуре по ситуации с коронавирусом в Китае

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проблемы с цензурой в КНР, которые привели к высылке американских журналистов, освещающих ситуацию вокруг коронавируса, могут иметь смертельные последствия.
"Высылка наших журналистов в очередной раз показала проблемы правительства, которые сначала были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса, и эта проблема называется цензура, которая может иметь смертельные последствия", - сказал он.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".