Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-25T18:44+0300
https://ria.ru/20200225/1565194006.html
Помпео заявил о цензуре по ситуации с коронавирусом в Китае
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564200354_87:0:2646:1440_1036x0_80_0_0_8fb0826828745314204c3f72df47661d.jpg
РИА Новости

Помпео заявил о цензуре по ситуации с коронавирусом в Китае

18:27 25.02.2020 (обновлено: 18:44 25.02.2020)
1556
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Минске
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что проблемы с цензурой в КНР, которые привели к высылке американских журналистов, освещающих ситуацию вокруг коронавируса, могут иметь смертельные последствия.
"Высылка наших журналистов в очередной раз показала проблемы правительства, которые сначала были связаны с распространением атипичной пневмонии, а теперь с распространением коронавируса, и эта проблема называется цензура, которая может иметь смертельные последствия", - сказал он.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".
300059
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео
США обвинили Иран в сокрытии информации по вспышке коронавируса
Сотрудник компании, занимающейся дезинфекцией, очищает пол на рынке в Сеуле, Южная Корея. 24 февраля 2020
В ВОЗ назвали сроки разработки вакцины против коронавируса
Посольство Российской Федерации в Вене
Посольство в Австрии предупредило россиян о коронавирусе в Европе
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Россию и Иран в препятствовании перемирию в Сирии
Работник лаборатории во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В Швейцарии выявили первый случай заражения коронавирусом
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Иране
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Италии женщину
Продажа медицинских масок в аптеке
Иранский парламентарий сообщил, что заразился коронавирусом
Машина скорой помощи в Испании
В Каталонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
Российские туристы начинают аннулировать туры в Италию
Лекарственная продукция
На производителя "Арбидола" завели дело из-за рекламы про коронавирус
Брифинг без маски: замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом
У замминистра здравоохранения Ирана выявили коронавирус
Американские военные в Италии
Американские военные в Европе ограничили поездки из-за коронавируса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Ростовской области полицейский ранил девушку в такси
Президент США Дональд Трамп
Трамп вступил в перепалку с демократами из-за плана по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Источник: Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
04:24На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:23В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Лента новостейМолния