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Республика Адыгея
2020-02-25T18:23+0300
https://ria.ru/20200225/1565193889.html
Глава Адыгеи потребовал следовать дорожным картам по нацпроектам
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РИА Новости

Глава Адыгеи потребовал следовать дорожным картам по нацпроектам

18:23 25.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от правительства республики и муниципалитетов строгого следования дорожным картам по исполнению нацпроектов, сообщает его пресс-служба.
В ходе совещания в понедельник Кумпилов поставил руководителям отраслевых министерств и главам муниципалитетов ряд задач, говорится в сообщении. В частности, глава республики поручил до 6 марта завершить проектно-сметные работы по реконструкции республиканских школ искусств, на которые в течение трёх лет направят более 380 миллионов рублей.
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Кроме этого, он дал поручения по реализации программ создания комфортной городской среды, комплексного развития сельских территорий, дорожного строительства, проконтролировал работу ведомств по выполнению нацпроектов "Здравоохранение", "Образование", "Чистая вода".
"Каждый национальный проект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов. Необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения. Необходимо строго следовать дорожным картам по каждому нацпроекту. Нарушение сроков недопустимо. Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы работы проводить в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания в понедельник.
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