Глава Адыгеи потребовал следовать дорожным картам по нацпроектам

В ходе совещания в понедельник Кумпилов поставил руководителям отраслевых министерств и главам муниципалитетов ряд задач, говорится в сообщении. В частности, глава республики поручил до 6 марта завершить проектно-сметные работы по реконструкции республиканских школ искусств, на которые в течение трёх лет направят более 380 миллионов рублей.

"Каждый национальный проект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов. Необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения. Необходимо строго следовать дорожным картам по каждому нацпроекту. Нарушение сроков недопустимо. Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы работы проводить в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе совещания в понедельник.