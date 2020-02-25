В голосовании по Конституции могут задействовать портал Госуслуг и МФЦ

"Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения - дистанционное электронное голосование", - сообщили в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.