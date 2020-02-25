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В голосовании по Конституции могут задействовать портал Госуслуг и МФЦ
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РИА Новости

В голосовании по Конституции могут задействовать портал Госуслуг и МФЦ

18:19 25.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Для общероссийского голосования по Конституции могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, а также дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения, следует из поправки к статье 2 законопроекта о поправке в конституцию, где описывается процедура общероссийского голосования.
Поправки внесли депутаты Государственной Думы Павел Крашенинников, Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.
"Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы: портал Госуслуг, иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения - дистанционное электронное голосование", - сообщили в пресс-службе комитета ГД по госстроительству и законодательству.
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